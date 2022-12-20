Погода: большие перемены прогнозируют по всей Литве

Во вторник ночью начались, а днем продолжатся опасные перемены погоды.

Литва окажется в юго-восточной части большого циклона, за ним придет теплый атмосферный фронт. Будет облачно, ожидаются осадки, в основном дождь и морось. Прогнозируют опасный ледяной дождь, будет скользко.

После того как пройдет зона осадков, на большей территории страны снизится видимость из-за тумана. Температура будет выше нуля. На востоке страны около 0, а у моря будет 5 градусов тепла.

В среду Литва останется в теплой части циклона. Будет облачно, дождь будет идти по всей стране. Местами ожидается туман. Ночью в большинстве районов будет скользко, дольше всего лед будет держаться на востоке страны. Будет дуть юго-западный, южный ветер. Ночью будет 0–5, днем 1–6 градусов тепла.

В четверг ночью во многих районах, днем местами ожидаются осадки. Тепло не уйдет, в основном будут идти дожди. Будет дуть юго-западный ветер. По-прежнему будет тепло – и ночью и днем будет выше нуля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!