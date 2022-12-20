Европарламентарий поделилась информацией: союзники сказали, что Россия намеревалась напасть на нас

Европарламентарий, представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Раса Юкнявичене на заседании партии в субботу рассказала о деталях беседы десятилетней давности в Пентагоне. По ее словам, американская разведка сообщала, что в 2019 г. Россия будет готова тестировать НАТО и будет делать это "через нас".

Юкнявичене призывала подумать, как бы оценивали ситуацию в регионе и в мире, если бы России удалось занять Киев за три дня, как планировалось.

"Когда много приходится говорить, когда слушаю здесь, у меня не выходит из головы мысль, а попробуйте представить на мгновение, что было бы, если бы в конце февраля, Россия взяла бы Киев, Украину. Это, может, было вопросом минут, как говорят некоторые военные, анализировавшие тогда ситуацию. Если бы вовремя не взорвали какой-то из мостов, по решению украинских военных, если бы россияне где-то не остановились, команда была дана иная – как бы мы тогда оценивали ситуацию в регионе и в мире", – сказала европарламентарий.

Политик заметила, что почувствовала, что начатое 24 февраля военное вторжение в Украину стало "началом конца Владимира Путина".

"Или началом конца этой империи. Много крови, очень страшно, неясно, когда это закончится, чем закончится – как мы выдержим такую поддержку. Но это начало конца. И это происходит. (…) И Путин терпит поражение, уже сейчас. Потерпел поражение в первую неделю, терпит поражение и сейчас. Остаются лишь сложные моменты поражения на земле", – сказала политик.

"И потом, когда Украина одержит победу, этот больной и искалеченный народ, я имею в виду Россию, ее судьбу, будущее, как мы будем жить рядом с ней в будущем – и в ближайшем, и в дальнейшем, этот вопрос будет одним из важнейших. Особенно, когда говоришь с представителями Запада, с президентом Франции Эммануэлем Макроном или кем-то похожим на него, кто сейчас говорит о каких-то гарантиях безопасности для России. Возможно, будут желающие вернуться к диалогу с Путиным или кем-то другим, не думая и не пытаясь как-то пресечь распространение этого нарыва, который украинцы вскрыли", – заметила европарламентарий.

"И тут будет очень очень важна наша позиция – Литвы, стран Балтии", – подчеркнула она.

Юкнявичене рассказала о планах России, которые раскрыли американцы 10 лет назад. Согласно данным, в 2019 г. Россия должна была быть готова тестировать НАТО. И это делали бы, "проверяя нас".

"Знаете, я может скажу такую парадоксальную вещь, сегодня я чувствую себя в большей безопасности. Может, это цинично – гибнут украинцы, гибнут люди, но я чувствую себя в безопасности. Знаете, когда я чувствовала себя небезопасно? В 2008–2012 гг, когда была министром. Тогда мне было страшно, я знала данные военной разведки, я говорила об этом с американцами в 2012 г. в Пентагоне, во время последнего визита, я спрашивала – почему они тратят столько денег и увеличивают военную мощь вокруг нас.

Мне ответили – на закрытом заседании Александр Вершбоу (дипломат, бывший генсек НАТО), сейчас я могу говорить об этом... Они предполагали, что в 2019 г. Россия будет готова тестировать НАТО. Если все будет так, как было тогда. И будут делать это через нас. В 2014 г. Украина избавила от такого несчастья, которое могло грозить нам всем", – сказала политик.

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