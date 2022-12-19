Мэр Вильнюса: призываю профсоюз VVT не выдвигать новые требования и прекратить забастовку

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в понедельник переговоры между администрацией VVT и профсоюзом компании были неконструктивными. По его словам, в субботу профсоюзы потребовали заплатить зарплаты бастующим работникам, потом это требование было отозвано, но в понедельник появилось новое требование – дополнительно повысить зарплаты.

"В выходные они выдвинули новое требование – выплатить бастующим половину зарплаты. Сегодня они это требование отозвали, но выдвинули новое (или вернулись к старому, о котором уже договорились) – просят увеличить зарплаты водителей еще на 9%", – писал в фейсбуке Шимашюс.

Мэр сказал, что профсоюзы требовали повышения зарплат еще в прошлом году, но с тех пор зарплаты выросли на 1/3 или даже больше.

"Напомню, такое требование профсоюз выдвигал еще в прошлом году. VVT не только учла его, но и удвоила – с ноября водители VVT получают в среднем на 20%, а если прибавим повышенные в апреле средние зарплаты на 11%, то можем сказать, что только в этом году зарплаты выросли как минимум на треть. Сейчас они отвечают средним зарплатам в Вильнюсе и выше, чем в конкурирующих транспортных компаниях", – сказал Шимашюс.

Политик прибавил, что дальнейшее повышение зарплат не обоснованно потребностями, не является актуальным вопросом забастовки и финансово невозможно для VVT и города.

"Добавить еще 9% нет никаких оснований, да и в финансовом плане это неподъемная ноша для VVT и горожан. Городу нужен общественный транспорт, но это не единственное, в чем нуждаются горожане, а повышать цены на проезд не хочется", – сказал глава города.

Шимашюс попросил профсоюз VVT не выдвигать новые требования и с 20 декабря прекратить забастовку. Он считает, что окончания забастовки ждут и водители, 30 из них уже вернулись на работу.

"Еще раз призываю профсоюз VVT сегодня подписать коллективный договор, который уже согласны принять обе стороны, не выступать с новыми финансовыми требованиями и с завтрашнего дня прекратить забастовку. Этого ждут все вильнюсцы, часть водителей уже сама возвращается на работу (только сегодня вернулись 30). Пора прекратить забастовку и всем спокойно и мирно готовиться к праздникам", – писал мэр.

Напомним, что забастовка в Литве началась 5 декабря, в ней участвуют 35% водителей компании.

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