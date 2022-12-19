Президент Литвы: нельзя недооценивать угрозу со стороны России

Угрозу со стороны России, несмотря на огромные потери в Украине, нельзя недооценивать, заявил в понедельник президент Литвы Гитанас Науседа, участвуя во встрече руководителей государств-членов Объединенных экспедиционных сил в Риге.

"Россия остается огромной угрозой, и было бы большой ошибкой думать, что, используя свой военный потенциал в Украине, Россия истекает кровью и слабеет. Да, с тактической точки зрения, может быть, они и нуждаются в восстановлении, но со стратегической точки зрения было бы неправильно говорить, что Россия теряет свое жало и больше не способна представлять угрозу для окружающих государств", - сказал журналистам в Риге Науседа.

Литовский лидер подчеркнул, что страны региона должны быть готовы к любым сценариям и создать такой сдерживающий эффект, который никто не захочет проверять и подвергать сомнению.

Президент также указал, что членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, но само по себе не решит всех вопросов безопасности.

"Поэтому реализация решений Мадридского саммита, усиление сил передовой обороны НАТО в Балтийском регионе, наращивание возможностей противовоздушной обороны являются наиболее эффективными способами сдерживания России", — подчеркнул он.

Науседа также заявил, что Объединенные экспедиционные силы, координируя и дополняя усилия НАТО, являются важным фактором безопасности и стабильности в Северной Европе и Балтийском регионе.

Президент подчеркнул необходимость еще более активного военного сотрудничества Объединенных экспедиционных сил, прежде всего совместных учений членов Объединенных экспедиционных сил в районах Балтийского моря и Дальнего Севера.

Объединенные экспедиционные силы, создание которых началось в 2012 году по инициативе Соединенного Королевства, в настоящее время состоят из десяти стран Североевропейского региона. Силы предназначены для действий на море, в воздухе и на суше.

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