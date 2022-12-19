Подробный прогноз синоптиков на неделю и на Рождество: ожидается опасное явление

Литовская гидрометеоролочическая служба (ЛГМС) сообщает, какой будет погода на этой неделе и на Рождество.

Синоптики предупреждают, что во вторник ночью погодные условия будут сложные, будет скользко.

В ночь на вторник ожидаются осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь.

"Во многих районах прогнозируют ледяной дождь, гололед, туман. Ветер юго-западный, южный, 8–13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура 5–10, у моря 2–4 градуса мороза", – указали синоптики.

Во вторник осадки возможны лишь местами, в основном будет идти дождь.

"Во многих районах ледяной дождь, гололед, туман. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Будет 0–5 градусов тепла", – пишут представители ЛГМС.

В среду также ожидаются осадки.

"Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, южный, 6–11 м/с. Ночью 0–5, днем 1–6 градусов тепла", – поделились прогнозом синоптики.

В четверг ночью во многих районах, а днем местами прогнозируют осадки - в основном дождь.

"Ветер юго-западный, 6–11 м/с. Ночью 0–5, днем 1–6 градусов тепла", – пишут синоптики.

В пятницу ожидается дождь или мокрый снег.

"Ветер южных направлений, 8–13 м/с, днем юго-западный, южный, 9–14 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Ночью 0–4, днем 1–6 градусов тепла", – сказали представители ЛГМС.

В субботу ночью во многих районах, днем местами ожидаются небольшие осадки, гололед.

"Ветер ночью западный, переходящий в северо-западный, 8–13 м/с, днем переменного направления, 4–9 м/с. Ночью 1–6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", – сообщают синоптики.

По их данным, по нынешним подсчетам, 25 декабря будет прохладнее и суше, а 26 декабря теплее, увеличится влажность.

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