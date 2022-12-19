Президент Литвы в Риге впервые встретился с премьером Великобритании

Президент Литвы Гитанас Науседа впервые встретился в понедельник в Риге с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

"Первая встреча с премьер-министром Сунаком сегодня в Риге. Мы будем и впредь развивать стратегические двусторонние отношения и углублять сотрудничество по вопросам региональной безопасности. Мы решительно поддерживаем Украину", — написал Науседа в своем твиттере в понедельник.

Они участвуют во встрече руководителей государств-членов Объединенных экспедиционных сил в Риге в понедельник.

Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в этом году 25 октября. Он заменил Лиз Трасс, которая ушла в отставку 20 октября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!