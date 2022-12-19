Исследование: за потреблением электроэнергии в Литве следят 76% потребителей

Репрезентативный опрос, инициированный компанией Ignitis, выявил, что после изменения экономической ситуации пятая часть жителей страны стала следить за своим потреблением электроэнергии, а 7 из 10 за последний месяц хотя бы частично изменили свои потребительские привычки, говорится в сообщении.

По данным опроса, свое потребление электроэнергии в Литве отслеживают 76 проц. потребителей, 57 проц. – делают это каждый месяц. В прошлом году за потреблением электроэнергии следили 55 проц. жителей.

Каждый месяц потребление электроэнергии чаще всего отслеживают жители в возрасте 55-64 лет (66 проц.) и проживающие в сельской местности (68 проц.). В связи с ростом цен это чаще стали делать женщины (22 проц.).

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"Один из самых эффективных способов экономии электроэнергии для домохозяйств – это анализ потребления электроэнергии и изменение привычек. То, что в результате сложившейся ситуации в этом году жители стали более активно интересоваться способами экономии, можно только приветствовать. Отслеживание энергопотребления важно не только для снижения затрат, но и для снижения воздействия на окружающую среду.

Последовательно анализируя потребление энергии, легче определить возможности для повышения эффективности использования энергии домохозяйствами, снижения счетов за электроэнергию и размера импорта энергии", сказала глава Программы энергетической эффективности компании Ignitis grupė Аста Вайтулявиче.

Самый распространенный способ экономии – уменьшение освещения

Исследование показало, что в целях экономии электроэнергии большинство литовцев за последний месяц изменили свои привычки и чаще всего предпочитали ограничивать домашнее освещение (39 проц.), не оставлять устройства в режиме ожидания и отключать их от сети (29 проц.). Они также стали интересоваться бытовой техникой, потребляющей больше всего энергии в доме (25 проц.), и ограничивать использование такой бытовой техники, такой как стиральные или посудомоечные машины (25 проц.).

Почти пятая часть жителей стала более внимательно следить и сопоставлять счета, а чуть менее десятой части потребителей ограничивали кондиционирование и отопление, меняли лампочки на более энергосберегающие, меньше смотрели телевизор, слушали радио или пользовались компьютером.

"Даже незначительное изменение своих привычек может значительно снизить затраты на электроэнергию, а указанные жителями меры действительно эффективны. Особое внимание следует уделять работе мощных электроприборов и стараться использовать их максимально эффективно – например, использовать бытовую технику высокого класса энергопотребления (A-G) и программы "эко", установленные в бытовой технике", - советует А. Вайтулевиче.

Опрос жителей Литвы по инициативе Ignitis в октябре этого года провел Институт маркетинговых и коммуникационных наук KOG. В опросе участие приняло более тысячи жителей Литвы в возрасте 18-64 лет.

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