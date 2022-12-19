Посол Германии: слова о том, что Германия отказывается от обязательств по бригаде - оскорбительны

Посол Германии в Литве Матиас Зонн считает оскорбительными разговоры о том, что Германия отказывается от своих обязательств в отношении бригады, а публично выраженное недовольство не приведет к отправке дополнительных солдат в Литву.

"Любая идея о том, что на Германию могут оказать давление или заставить (развернуть бригаду) выражением недовольства, не приведет к отправке в Литву ни одного дополнительного немецкого солдата", — заявил Зонн в понедельник в Сейме во время ежегодной конференции Литовско-германского форума.

Говоря на английском языке в ходе обсуждения, посол подчеркнул, что публичная дискуссия о приверженности Германии размещению бригады в Литве приобрела оттенок недоверия, и что это оскорбляет Германию, более того, эта дискуссия является "деструктивной и вредной".

"Я хочу затронуть один очень важный и щепетильный вопрос. Я несколько раз чувствовал интонации, которые как минимум подразумевали, а иногда и прямо говорили, что Германия отступает или не хочет выполнять взятые на себя обязательства. Это а) неправда, б) оскорбительно, в) и политический аспект, который я хочу выделить, что это никому не пойдет на пользу. Эта дискуссия разрушительна и вредна", - сказал посол.

Он также сказал, что хотел бы повторить то, что он уже заявлял ранее в своем заявлении касательного того, что военные эксперты должны определиться в том, что они называют бригадой в защите Альянса в 21 веке.

"Пусть решают это военные специалисты, мы полностью доверяем Литве, которая укрепляет инфраструктуру, ее усилия и выделенные средства впечатляют, и военные специалисты должны решить, как именно выглядит бригада для обороны Литвы в рамках нашего Альянса в 21 веке", — сказал Зонн.

Он также сказал, что был немного удивлен тем, что по поводу обязательств Германии велись политические дебаты. По словам посла, хотя обсуждение таких важных общественных вопросов является естественным в демократическом обществе, он тем не менее был вынужден сообщить своему руководству, что доверие к Германии в Литве за последние несколько лет снижается.

"Во время этих дискуссий я почувствовал то, что должен был передать своему руководству в Берлине, что совершенно очевидно, что за последние несколько лет наша страна в определенной степени утратила доверие литовского политического спектра, СМИ и общества", — сказал посол.

"Дискуссия по июньской договоренности между канцлером Шольцем и президентом Науседой, была пронизана определенной долей недоверия, является ли Германия настолько надежным союзником, чтобы взять на себя центральную роль в создании бригады, в укреплении восточного фланга. Я заметил, что есть бесчисленное множество военных экспертов, которые определяют, что такое бригада, а что нет, и где она находится", — продолжил Зонн.

Он также подчеркнул, что в демократических странах всегда обсуждаются важные вопросы, это законно, а также, то «хотят ли литовские политики, литовские голоса идти дальше, чем было согласовано в июне».

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в июне в Вильнюсе коммюнике, в котором договорились о том, что "в дополнение к уже действующей и усиленной передовой батальонной боевой группе Германия готова возглавить сильную и боеспособную бригаду в Литве, предназначеную для сдерживания и защиты от российской агрессии".

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, посетившая Литву в октябре, заявила, что прикомандированная к Литве бригада немецкой армии не будет дислоцироваться на постоянной основе, а будет перебрасываться в Литву в течение 10 дней в случае кризиса.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заверил на той же пресс-конференции, что такой скорости вполне достаточно, и это вызвало внутри страны дискуссию об обязательствах Германии разместить в Литве подразделение в размере бригады.

Отвечая на дискуссии в Литве о том, как будут реализовываться договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Мадриде с Германией относительно будущей бригады, посол Германии затем публично опубликовал письмо, в котором заявил, что бригада физически уже находится в Литве, потому что "бригада там, где ее руководство".

Вильнюс стремится к тому, чтобы немецкая бригада постоянно дислоцировалась в стране в полном составе. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть бойцов бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

Пока Берлин дислоцировал передовой командный элемент бригады в Литве.

Германия также возглавляет международный батальон Сил передового базирования НАТО, дислоцированный в Литве с 2017 года.

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