Министр культуры Литвы шокирован выступлением Вишняускаса в Минске

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что критически относится к решению оперного солиста Вайдаса Вишняускаса выступить в минувшие выходные в столице Беларуси.

"Я, мягко говоря, шокирован. Такой выбор действительно не соизмерим со здравомыслием для меня. Вопрос, в принципе, в том, что происходит в голове у человека, чтобы он мог сделать такой выбор", - сказал BNS в понедельник министр.

Так он прокомментировал состоявшееся в воскресенье в Минске выступление Вишняускаса, в котором он исполнил арию Отелло из оперы Джузеппе Верди "Отелло".

Солист оперы, более известный за рубежом как Кристиан Бенедикт, в Беларуси принял участие в концерте "Гала-опера", который прошел в Минском Большом театре.

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"Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что такие известные личности поедут выступать в Минск", - сказал Кайрис.

По его словам, несмотря на то, что законодательные акты не запрещают выезд в Беларусь, это морально неприемлемое решение, поскольку режим Александра Лукашенко поддерживает и способствует войне России в Украине.

«Это похоже на некоторые бизнесы, которые все еще покидают Россию. Это вопрос нашей совести и морали. Такая поездка негативно послужит карьере солиста с точки зрения литовской публики», - сказал министр.

По словам Кайриса, у Вишняускаса в настоящее время нет договоров с культурными учреждениями Литвы.

Связаться с самим оперным солистом BNS не удалось.

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