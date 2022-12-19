Grinda предупреждает: во вторник ситуация будет сложная, прогнозируют гололед

Муниципальная компания Grinda, которая отвечает за уборку улиц и дорог в столице Литвы, предупреждает, что во вторник ждут неприятные явления.

"В ближайшие сутки ждут очень неприятные погодные перемены. По данным синоптиков, в ночь на вторник температура значительно поднимется, ночью еще будет идти снег, но утром ожидается мокрый снег, а днем ледяной дождь. Этот резкий переход (снег -> мокрый снег -> ледяной дождь -> дождь) неизбежно приведет к формированию гололеда", – писали в фейсбуке представители компании Grindа.

По их словам, гололед - одно из самых неприятных и трудно поддающихся контролю явлений природы. "Идет дождь и все мерзнет везде и одновременно, дождь быстро меняет концентрацию соляного раствора – эффективность соли снижается, поэтому надо настроиться на то, что условия во вторник будут сложными", – сообщают работники компании.

Grinda сообщает, что будут профилактически посыпать дороги.

"Если мы посыплем дороги рано утром, то сможем немного отсрочить время формирования гололеда (соль какое-то время не даст формироваться гололеду – в таких случаях и соли потребуется в 4–5 раз меньше, чем при обработке снега или сформировавшегося льда);

На дорогах с менее интенсивным движением или там, где нужно обеспечить хорошие условия - на мостах, виадуках, на горках, будем использовать смесь соли и песка.

Днем уже будем посыпать не солью, а смесью соли и песка – такая смесь не растапливает лед, но помогает уменьшить скольжение.

Во вторник старайтесь избегать ненужных поездок. Если вы можете работать или учиться удаленно – воспользуйтесь такой возможностью. Всех участников движения - и водителей и пешеходов - просим следить за состоянием дорог, водителей – выбирать безопасную скорость", – призвали работники компании Grinda.

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