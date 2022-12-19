Скандал: известный литовский тенор Вишняускас выступил в Беларуси комментарий министра культуры

Известный литовский оперный солист Вайдас Вишняускас-Кристиан Бенедикт 18 декабря выступил в Большом театре Беларуси. Он исполнил арию Отелло из оперы "Отелло". Подняли вопрос, насколько правильно решение тенора выступить в Беларуси, которая поддерживает вторжение России в Украину.

О выступлении Кристиана Бенедикта в Беларуси в фейсбуке сообщил общественный деятель Андрюс Тапинас.

Koncerto Baltarusijoje programa

"Минск Лукашенко. Воскресенье, 18 декабря. в Большом театре – гала-концерт. Собрались все сливки Лукашенко. Дирижер Антон Гришанин, заслуженный артист РФ, дирижер Большого московского театра, этим летом он дирижировал на гала-концерте в оккупированном Севастополе (Крым) – ария Отелло из оперы "Отелло". Исполнитель Кристиан Бенедикт. Литва", – объявляют в зале.

Аплодисменты.

Наш известный тенор Кристиан Бенедикт или Вайдас Вишняускас резво выходит на сцену, жмет окровавленную руку рашиста Гришанина и исполняет арию Отелло.

У меня три вопроса к нашему тенору:

– У вас не все в порядке с головой?

– Сколько Вам должны были заплатить?

– И как быть с арией, которую Вы исполнили на 100-летие Литовской армии и поделились месяц назад: "Никогда не предам мою Литву", поздравляя нашу армию, а через месяц уже на сцене в Минске с рашистами.

Кстати, сегодня Минск посетил и путин, может, по этому случаю тоже какое-то частное выступление организуете? Ему, кажется, нравится опера?", – писал Тапинас.

Kristian Benedikt koncertuoja Baltarusijoje Foto: Instagram

Правда, на сайте Белорусского большого театра в программе Бенедикта нет.

В понедельник порталу Delfi не удалось связаться с оперным певцом.

Недавно Бенедикт в интервью порталу Lrytas.lt рассказал, что Литовский национальный театр оперы и балета его не приглашает, в этом году он не поет на сцене этого театра.

Гендиректор ЛНТОБ Йонас Сакалаускас сказал, что театр не против Вишняускаса.

"Мы много лет приглашали его, но не каждый сезон могут выступать все солисты, которые этого хотят. Кроме того, этот сезон будет короче из-за реконструкции. У театра есть право выбирать солистов", – сказал гендиректор.

Эта новость удивила и шокировала министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

"Новость неприятно удивила. Мы сконцентрировано решаем разные проблемы, связанные с приездом разных исполнителей из России (...). Занимаемся другим фронтом, а тут такой поступок уважаемого Вишняускаса шокирует. Особенно, когда видишь, что другие секторы культуры собирают помощь для Украины (...), а тут ехать в Минск, куда, по моим данным, сегодня, кажется, и Путин приезжает, это очень плохо", – сказал министр.

Он отметил, что Вишняускас вольнонаемный исполнитель.

Кайрис сказал, что литовские организаторы должны учесть этот момент и не приглашать Вишняускаса.

"(...) хочу заметить, что Вишняускаса нанимают, это его выбор, в основе которого лежат моральные ценности, его эмпатия или ее отсутствие. Мне очень жаль (...), – сказал Кайрис.

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