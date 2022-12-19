Глава Конфедерации промышленников: в следующем году можно ожидать умеренного роста экономики Литвы

Президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс утверждает, что продолжающиеся в этом году кризисы не оказали существенного влияния на рост литовской экономики. По его словам, это позволяет надеяться, что рост продолжится до конца текущего года и продолжится в начале следующего года.

"В третьем квартале наблюдался рост на уровне 2,5 проц. Думаю, что в четвертом квартале будет немного меньше, ведь логично, что выпадают праздничные дни и прочее. Но пока, похоже, что год бы завершим с плюсом и приростом. Окончательные данные, я думаю, подсчитают экономисты", - в понедельник радиостанции Žinių radijas сказал В. Янулявичюс.

"Пока в следующем году мы ожидаем умеренного роста. Что и прогнозируют наши экономисты, потому что пока никаких больших изменений не предвидится", - добавил он.

Однако, по словам президента КПЛ, трудно определить, какой экономический рост будет весной. По его мнению, в конце весны можно ожидать непродолжительную рецессию, но неизвестно, как на такой экономический спад может повлиять продолжающаяся война в Украине и возможное изменение политики Китая.

"Я думаю, что непростой будет и весна, и во многом все будет зависеть от того, как будет продвигаться война в Украине и сколько усилий придется приложить Америке и Европе. И сколько этот конфликт будет стоить дополнительных цен на сырье. Многое зависит и от того, как поведет себя Китай в связи с изменениями во внутренней политике в отношении COVID. Пока, что касается весны, существует неопределенность", - сказал В. Янулявичюс.

"Рецессии следует ожидать в конце весны, когда газовые хранилища опустеют", - добавил он.

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