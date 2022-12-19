Литовский завод Achema приостанавливает производство аммиака

Литовское предприятие по производству азотных удобрений Achema в понедельник временно останавливает производство аммиака.

Как сообщили в компании, такое решение было принято в ответ на рост цен на природный газ. Глава Achema Рамунас Миляускас, сообщил BNS на прошлой неделе, что производство аммиака планируется возобновить в феврале следующего года.

Achema уже закрывала производство в сентябре из-за высоких цен на газ, возобновила работу в начале ноября и сократила производство в сентябре прошлого года, и с тех пор работал только один цех по производству аммиака.

По данным Фонда социального страхования, в настоящее время в Achema работает 1,2 тысячи человек.

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