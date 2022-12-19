Руководство VVT: переговоры с профсоюзом продолжатся в понедельник

В субботу руководство и профсоюз "Вильнюсского общественного транспорта" (Vilniaus viešasis transportas, VVT) не пришли к окончательному соглашению, поэтому забастовка продолжится и на этой неделе.

Директор VVT Дарюс Алекнавичюс утверждает, что в ходе переговоров уже достигнуты компромиссы по всем актуальным вопросам, таким как оплата труда и режимы отдыха.

"В ходе переговоров компания согласилась с компромиссами: дополнительно выделить 700 тыс. евро на надбавку за стаж, изменить расчет надбавки за качество. Также были согласованы позиции по индексации заработной платы. Согласовано, что индексация месячной заработной платы или почасовой оплаты труда работников будет пересматриваться и согласовываться один раз в течение календарного года. В связи с большой нехваткой водителей компания предложила оплачивать дополнительную сверхурочную работу по более высокой ставке, чем в Трудовом кодексе Литовской Республики, если работник согласен на дополнительный рабочий день в неделю. После привлечения новых водителей к этому вопросу было решено вернуться и установить четкий режим отдыха", - сказал Elta Д. Алекнавичюс.

"VVT подтвердил, что система оплаты труда будет включена в коллективный договор. Также согласован срок действия коллективного договора", - добавил он.

ELTA напоминает, что 5 декабря началась бессрочная забастовка работников "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT). По оценкам, в забастовке участвуют около 35 проц. водителей VVT.

По подсчетам VVT, один день забастовки обходится примерно в 150 тыс. евро неполученных доходов.

В столице VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов: 5 быстрых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. С прошлого четверга обеспечивается курсирование 50 проц. автобусов и более 50 проц. троллейбусов.

Забастовка должна была состояться в октябре, но была отсрочена, поскольку была достигнута договоренность о повышении заработной платы сотрудников VVT на 10 процентов с середины ноября. Но не было согласовано требование о включении системы оплаты труда в коллективный договор.

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