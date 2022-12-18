Старые советские многоэтажки — растущая проблема для государства: предлагают не реновировать, а сносить

На протяжении десятилетий в Сейме дискутируют о том, что некоторые из советских многоквартирных домов в Литве следует не реновировать, а просто снести, сообщает LNK.

В репортаже показывается, где стоят одни из первых многоквартирных домов советской постройки в Вильнюсе, им уже около 60 лет. Некоторые отреставрированы и выглядят совсем иначе, но уже есть люди, которые говорят, что даже после ремонта такие дома только выглядят по-другому.

“То, что ремонтируется, — это, можно сказать, ширма, а внутри дома гниют”, — говорит председатель Комитета экономики Казис Старкявичюс.

Поэтому считают, что рациональнее будет снести такие дома и построить новые.

“Я думаю, мы не должны дойти до того момента, когда эти дома начнут падать. Домашнюю работу нужно начинать делать уже сейчас”, — считает Далюс Гедвилас, президент Ассоциации строителей.

Министр окружающей среды говорит, что даже если будет установлено, что многоквартирный дом находится в аварийном состоянии, заботиться о нем должны сами жильцы.

“Государство не может способствовать обновлению собственности каждого жителя. Имеете имущество, накопили некоторый капитал, должны заботиться о нем", - отмечает министр Симонас Гентвилас.

Во вторник министр более подробно прокомментировал, как он оценивает предложения о сносе старых многоквартирных домов вместо их ремонта.

“Блоки изношены, аварийное состояние требует ремонта. Собственность людей есть собственность этих людей. На данный момент у нас нет аварийных зданий в таком состоянии, чтобы их нужно было сносить. Государство вкладывает средства в компенсации счетов за отопление и электроэнергию, но если здание изнашивается, то это уже вопрос износа. Здание представляет собой инженерное сооружение, требующее постоянного обслуживания и инвестиций.

Тем не менее, Министерство окружающей среды проводит исследование возможных технических и правовых моделей того, как жители могли бы прийти к соглашению, потому что они подойдут к этому вопросу, и муниципалитеты возьмутся за этот вопрос, в какой-то момент будет необходимо искать варианты сноса, восстановления. Муниципалитетам будет легче это сделать, когда в январе 2024 года они будут управлять государственной землей напрямую в качестве доверенных лиц. Но у нас проблемы с частной собственностью. 94% квартир являются частными, в отличие от Германии и Нидерландов, где основными владельцами являются ассоциации социального жилья или жилищного фонда, поэтому договориться намного проще”, — прокомментировал во вторник в Сейме министр окружающей среды С. Гентвилас.

О том, что однажды проблему советских многоквартирных домов придется решать, говорят не первое десятилетие.

В Литве около 36 000 многоквартирных домов, две трети из которых построены в советское время. Был предоставлен срок гарантии на 50 или 25 лет.

“В этих районах здания будут морально устаревшими, они не будут отвечать всем аспектам энергоэффективности. Я думаю, что это назревающая проблема для государства”, — говорит Д. Гедвилас.

Руководитель одной из крупнейших строительных компаний Литвы уже десятилетие говорит — возможны такие решения, чтобы люди переехали из старой квартиры в новую — это ничего не стоило бы.

“Предложенная нами модель заключается в том, чтобы у жильцов не было финансового бремени — это замена старого предмета новым”, — говорит глава Hanner Арвидас Авулис.

По его словам, такая модель уже предлагалась не одному правительству: бизнесмены на месте старого многоквартирного дома строят новый, только выше, чтобы проект окупился после продажи дополнительных квартир. Жильцы должны согласиться, а власти должны выдать разрешения на строительство более высокого и плотного квартала.

“Также нужна политическая воля и корректировка правовых актов. Инвесторы всегда будут хотеть заниматься такими проектами”, — уверяет А. Авулис.

Житель Вильнюса, которого на улице встретил LNK, с рождения живет в одном из старейших многоквартирных домов столицы. Он согласился бы снести и построить новый, даже если бы пришлось платить: “Конечно, можно. Тогда стоимость этого дома будет выше”.

Другие жители настроены более скептически: “Надо бы эти дома отремонтировать и обустроить, а потом снести и построить новые — не представляю, сколько времени это займет”.

Предлагается сделать пробный проект

“Дискуссия шла и раньше. Наверное, надо смотреть не только на пяти- и девятиэтажные дома”, — говорит член Сейма Кястутис Мажейка.

Бывший министр окружающей среды предлагает начать с еще более старых деревянных многоквартирных домов.

“Проще говоря, гнилые балки и другие элементы, обеспечивающие безопасность жильцов. В таком случае это определенно того стоит”, — говорит он.

Комитет экономики Сейма планирует провести заседание и подготовить предложения о том, как снести и построить новые вместо дома вместо того, чтобы делать ремонт старых многоквартирных домов.

Сколько многоквартирных домов в Литве находится в аварийном состоянии, неизвестно. Часть зданий была детально изучена, установлено, что конструкции поражены коррозией, особенно сварные стыки плит, но угрозы обрушения пока не наблюдается.

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