Житель Вильнюса посетил самую большую в мире рождественскую елку: цены на праздничной ярмарке - сказка

У Каролиса из Вильнюса есть традиция: каждый год он посещает разные европейские рождественские ярмарки, а в этом году внимание мужчины и его семьи привлекла праздничная атмосфера города Дортмунд. Германия славится своим уникальным подходом к рождественским ярмаркам: в этой стране это почти святое дело, в каждом крупном городе есть украшенные ярмарки, и главный продукт на них — теплая и сытная еда, горячие, обычно значительно обогащенные градусами напитки. В этом году Дортмунд уникален еще и тем, что, как утверждает, украсил самую большую рождественскую елку в мире. Впрочем, Каролис уверяет, что литовцы не простили бы в своем городе такую ель, а немцам все равно: когда столько деликатесов, а глинтвейн стоит гроши, кривизна ели остается наименьшей проблемой.

Елка не впечатлила, а все остальное — не в пользу литовцев

“Елка действительно большая, но, не побоялся этого слова, страшная. Ну, по крайней мере, для наших, литовских, взглядов. Вот и ждем шедевра от елки, а тут народ украсил и что, что криво? И что, что украшения напоминают о советских временах? И что, что рядом с ней - металлические прутья, напоминающие стройку, оставленные просто так? Об эстетике тут ни слова, но, честно говоря, кажется, что немцам всем равно. Дух Рождества здесь просто витает в воздухе, а эта елка стоит там, но это даже не главный акцент и предмет обсуждения”, — говорит мужчина, побывавший на рождественской ярмарке с семьей.

Вот уже несколько лет Каролис и его семья посещают различные европейские рождественские ярмарки, и он говорит, что чем дальше, тем больше не понимает концепцию литовских праздничных ярмарок: “Поверьте, мы исключительны, но, конечно, не в хорошем плане. Грубо говоря, на рождественской ярмарке люди в основном хотят двух вещей — хорошо поесть и выпить. А вы сходите на Вильнюсскую ярмарку - один-другой киоск с продуктами, да с такими забавными, что даже трудно сказать, что поел. И еще один киоск с глинтвейном. Все остальное напоминает ярмарку Казюкаса, где даже очередей нет, все выстраиваются у других киосков, где еда и напитки”.

Dortmundo kalėdinė mugė





Обилие ассортимента поражает: ничего подобного в Вильнюсе не нашел

Мужчина не скрывает, что не понимает, зачем нужно так скромничать с обилием еды на рождественских ярмарках в Литве, когда за границей вся суть зимних развлечений именно в этом: “Пошли мы на Вильнюсскую ярмарку с ребенком. Горячего чая хотелось, на еще попробуй найди этот киоск, а потом еще и очень хорошую отстоять надо. А вот киоск с чаем, который рассыпной, и его нужно нести домой, совершенно пустой. Зачем вам на ярмарке чай, который даже на месте пить нельзя? Не знаю”, — смеется Каролис.

Дортмундская ярмарка, как и все другие рождественские ярмарки, которые посетил Каролис, отличается обилием горячей, сытной, необыкновенной еды: блинов, стейков, сосисок, огромных бутербродов. Одним из самых необычных, как уверяет Каролис, но особенно вкусным блюдом является хот-дог с... селедкой:

"Кажется странным, но это очень-очень вкусная рождественская еда: булочка похожа на ту, из которой делают хот-дог, только здесь она очень мягкая, только что вынутая из духовки, а посредине селедка или какая-то другая рыба. Вкус - сказка”.

Dortmundo kalėdinė mugė Foto: Skaitytojo nuotr.

Цены порадовали больше всего: с 5 евро в кармане точно не пропадешь

Недостатка в напитках здесь тоже нет, а немцы не стесняются предлагать интересные сочетания: “Глинтвейн на каждом углу, но почти везде есть специальное предложение для тех, кому очень холодно или для кого кривизна ели глаз режет – в глинтвейн добавляется стакан выбранного более крепкого напитка. Стакан здесь скорее метафора, потому что на тебя смотрят и наливают, наливают, наливают. После этих коктейлей елка выпрямляется, и, может быть, уже вы сами немного кривым остаетесь”, — смеется собеседник. Кстати, алкогольный коктейль, который очень популярен летом, в горячем виде дрортмундские торговцы тоже научились готовить.

Пожалуй, самое интересное — это цены: стакан глинтвейна здесь стоит всего 3 евро, а глинтвейн с дополнительным крепким напитком — около 4-5 евро. Каролис говорит, что с пятью евро в кармане здесь можно не просто перекусить, а как следует поесть. “После Вильнюсской ярмарки цены здесь были просто чудом. Скажем, хот-дог с селедкой или другой рыбой стоит 4 евро, набор мини пицц, от которого один человек насытится - 5 евро, огромные вафли - 4 евро, кофе и чай - около 2,50 евро, какао - около 3, 50 евро. Для тех, кто хочет чай с градусом - около 5 евро. Огромный сытный традиционный бутерброд с куском мяса, который больше напоминает гамбургер — 3,50 евро”, — говорит Каролис.

Dortmundo kalėdinė mugė Foto: Skaitytojo nuotr.

Еще одна идея для литовских ярмарок: нам давно пора сделать то же самое

Наконец, Каролис также удивлен неспособностью литовцев перенять отличную традицию: “В Германии и не только принято наливать горячее вино или другие горячие напитки в обычные многоразовые чашки. За ту чашку оставляешь залог и уже ходишь с ней по ярмарке - выпил в одном месте, пошел куда-то еще, снова наполнил эту чашку. Когда вы хотите пойти домой, вы либо возвращаете чашку и получаете залог обратно, либо оставляете ее себе. Кто-то хранит их на память, кто-то раздает, но гор одноразовых стаканчиков и полных мусорных баков нет. Я думаю, что это давно назрело, и нам пора идти по этому пути. Туристы привозили бы домой чашки с литовскими мотивами”.

По словам мужчины, рождественские ярмарки в Европе — это, пожалуй, лучшая возможность действительно проникнуться праздничным духом и настроением: “В то время как в Литве рождественская ярмарка не похожа ни на что другое, и все собираются вокруг елки, на которую часто жалуются, здесь просто толпы людей встречаются, тусуются, смеются, едят целыми компаниями. И чего только нет, да и с 10 евро будешь и сыт, и пьян, а у себя на родине я платил 8 евро только за стакан глинтвейна”.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!