Мэр отреагировал на забастовку водителей: в последний момент было выдвинуто новое требование, которое нельзя одобрить

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс утверждает, что в пятницу состоялся конструктивный раунд переговоров между руководством “Вильнюсского общественного транспорта” (VVT) и профсоюзом, в ходе которого были согласованы все существенные пункты Коллективного договора и требования забастовки. Однако, по его словам, в субботу профсоюз выдвинул новое требование, которое мэрия и руководство VVT не поддерживают.

“В пятницу был исключительно конструктивный раунд переговоров - наконец согласованы ВСЕ существенные пункты Коллективного договора и требования забастовки. По логике вещей, поскольку и без того улучшенные условия труда рабочих становятся все лучше и лучше, предохранителей у рабочих стало еще больше. В субботу это соглашение обсуждалось и новых замечаний по нему со стороны профсоюзного совета работников VVT не было – поэтому мы (VVT и муниципалитет) готовы подписать новый Коллективный договор. Он уже подготовлен, подписи отсутствуют. Но сегодня, к сожалению, профсоюз выдвинул новое требование для прекращения забастовки — они требуют выплатить половину заработной платы бастующим рабочим”, — сообщил Р. Шимашюс на своей странице в Facebook.

По его мнению, такое требование несправедливо, и он назвал четыре причины этого, подчеркнув несправедливость такого требования по отношению к небастующим работникам и ухудшение финансового положения VVT.

“Во-первых, в Трудовом кодексе указано, что бастующие работники выплат не получают (если они не договорятся об ином — но наша позиция была ясна с самого начала переговоров). Забастовка есть крайняя мера, она вредна для обеих сторон, и профсоюз знал это еще до ее начала. Во-вторых, это было бы несправедливо по отношению к небастующим рабочим, демотивирующим. В-третьих, забастовка ухудшает финансовое положение VVT (штрафы возникают из-за невыполненных маршрутов), а выплаты тем, кто не работал, будут иметь существенные негативные финансовые последствия”, — пояснил мэр.

VVT Vairuotojų streikas Foto: ELTA / Julius Kalinskas

“В-четвертых, мы слышали, что еще до забастовки председатель профсоюза VVT обещал выплатить компенсацию бастующим рабочим (40 евро в день) — призываю его выполнить это обещание. Тем более что средства на это у профсоюза есть - он получил около 1,5 млн евро доходов от членских взносов и VVT за последние пять лет. Сейчас прекрасная возможность проявить заботу о рабочих и компенсировать им дни забастовки”, — добавил он.

Наконец, он порадовался тому, что профсоюз доказал, что конструктивный разговор возможен и, по его словам, руководство VVT готово в воскресенье подписать Коллективный договор.

“Профсоюз вчера доказал, что конструктивный диалог возможен. Спасибо им. Согласованные условия устраивают водителей - предлагаю отозвать вновь созданное требование о выплате зарплаты бастующим рабочим уже сегодня. Мы готовы подписать коллективный договор, все пункты которого уже согласованы, чтобы в понедельник все автобусы могли выехать на улицы города, а водители снова начали получать вознаграждение за свою работу", - сказал мэр Вильнюса.

“Очень надеюсь, что профсоюз услышит этот призыв и у граждан больше не будет неудобств в плане передвижения по Вильнюсу”, — добавил он.

ELTA напоминает, что бессрочная забастовка работников VVT началась в минувший понедельник. По оценкам, в забастовке участвуют около 35 процентов водителей VVT.

По данным профсоюза VVT, в забастовке 12 декабря приняли участие 582 водителя.

Согласно решению суда, представители VVT и профсоюза, ответственного за организацию забастовки, должны обеспечить оказание гражданам не менее 50% минимальных услуг.

VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов столицы: пять скоростных, 17 троллейбусных и 54 автобусных. С четверга работают 50% автобусов и более 50% троллейбусов.

Забастовка должна была состояться в октябре, но была отложена, поскольку была достигнута договоренность о повышении заработной платы сотрудников VVT на 10 процентов с середины ноября. Но не было согласовано требование о включении системы оплаты труда в коллективный договор.

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