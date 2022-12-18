Погода в Литве: ожидаются резкие перемены - они будут не из приятных

В воскресенье погоду в Литве будет определять вихрь высокого атмосферного давления. Этот антициклон ночью уже разогнал облака и охладил воздух. Днем облачность будет переменной, могут порадовать пробивающиеся солнечные лучи. Осадков не ожидается. Будет преобладать юго-западный, западный ветер. Днем температура начнет медленно повышаться, но почти везде будет сохраняться небольшой мороз.

В понедельник антициклон покинет Литву, но он еще определит погоду в стране. Вероятность осадков останется очень низкой. Юго-западный, южный ветер еще больше усилится. Порывы ветра местами достигнут 15 м/с. Температура составит 8-13, на взморье 5-7 градусов мороза. Днем температура смягчится до 3-8 градусов, а на взморье до 0-2 градусов мороза.

Во вторник резкое изменение погоды принесет надвигающийся с запада циклон. Ожидаются смешанные осадки. Возможен мокрый снег и слякоть. Несмотря на то, что будет дуть сильный юго-западный ветер, видимость местами ухудшится из-за тумана. Ночью температура успеет понизиться до 5-10, ближе к морю - до 1-4 градуса мороза, а днем ​​от 0 до 5 градусов тепла.

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