Заморожены или нет? Аналитик Atlantic Council о том, почему рано обещать Украине 300 млрд российских резервов

Заявления европейских и американских политиков о том, что 300 млрд долларов валютных резервов российского Центробанка заморожены, не соответствуют действительности, заявил в интервью Eesti Ekspress и Delfi аналитик исследовательского центра Atlantic Council Чарльз Личфилд.

Две недели назад Личфилд обнародовал неожиданные результаты анализа: он установил. что западные центральные банки не в курсе, где находится большая часть валютных резервов России. Эксперт утверждает, что было найдено всего 80-100 млрд активов ЦБ. Остальные 200 млрд заморозить невозможно, если неизвестно, в какой стране они находятся. Но правильно говорить, что российские деньги заблокированы, потому что даже если их удастся обнаружить, Россия не сможет перевести их с западных счетов.

Таким образом, по словам Личфилда, заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьер-министра Эстонии Каи Каллас о "300 млрд заблокированных российских активов", которые должны быть направлены на восстановление Украины, являются преждевременными.

— Чарльз, ваше открытие о том, что большая часть замороженных в феврале валютных резервов российского Центробанка к ноябрю так и не была найдена, должно быть, поразило участников конференции. Модератор был в полном восторге. Могу добавить, что в Украине уже говорят об этих 300 миллиардах российских денег, которые будут конфискованы определенным образом. С лета в Киеве уже распределена эта сумма на восстановление мостов, больниц, электростанций…

— Именно. Почему такими уверенными словами подогреваются надежды украинцев? Дело в том, что на Западе найдено всего 80-100 миллиардов российской госвалюты. Не 300. Я бы сказал — Урсула фон дер Ляйен и любой государственный деятель, который обещает конфисковать 300 миллиардов в пользу Украины, бежит впереди паровоза. Сначала узнайте, на каких счетах эти миллиарды — тогда Россия может начать блокировать или конфисковывать деньги. Европа, США и Швейцария ввели санкции против валютных резервов России 26 февраля. В течение всех последующих месяцев не удавалось выяснить, сколько денег и в какой стране находится. Странно и смешно получается. Смешные вещи происходят в грустные времена.

— Но российский Центробанк не может использовать эти миллиарды, сколько бы их ни было на Западе?

Не может. Эти огромные суммы действительно заморожены. Но неизвестно, центральный банк какой страны за них отвечает. И кстати, моя гипотеза такова, что сумма в 300 миллиардов сильно преувеличена!

Послушайте, все утверждения, от заголовков международных СМИ до заявления Урсулы фон дер Ляйен от 30 ноября, насколько мне известно, не основаны ни на чем, кроме тезисов Москвы. Почему мы так серьезно относимся к заявлениям России?

Дело обстояло так. 1 февраля Центральный банк Украины опубликовал отчет, в котором говорилось, что Российская Федерация имеет золотовалютные резервы на сумму 600 миллиардов долларов. Согласно утверждению Москвы (!) половина из них, 300 миллиардов, хранится в зарубежных центральных банках.

В центральных банках, потому что только центральные банки сильных стран подходят для хранения валютных резервов другой страны. Не частные банки. И не каждый центральный банк страны оценивается как надежный. Центральный банк Китая, например, не котируется.

Перед интервью вы прислали мне вопрос, а что, если России удастся перевести свои доллары или евро в центральный банк Кот-д'Ивуара или превратить их в криптовалюту. Я понимаю, что вы шутите, но ни одна из крупных держав не вкладывает свои деньги в центральный банк Кот-д'Ивуара. Россия хранила за границей не только валюту госбанка России, но и валюту Фонда национального благосостояния. Тем не менее, криптовалюта, вероятно, была бы очень неправильным выбором, учитывая, насколько сильно она обвалилась.

— Добавлю: исследователи криптовалюты подтверждают, что за крупными кражами криптовалют часто стоят северокорейские хакеры. Они обменивают криптовалюту на реальные деньги в казино в китайском Макао. Четверть программы вооружений Северной Кореи финансируется за счет краж криптовалюты у западных граждан. Но в правительстве России заседают циничные люди. Зачем им было оставлять 300 миллиардов на Западе до начала войны? Ведь Байден и Шольц пригрозили России в случае войны беспрецедентным экономическим наказанием.

— Да. Весьма вероятно, что до 26 февраля, когда ряд западных стран объявил о санкциях вместе с блокировкой активов, или в ночь с 26 на 27, Россия отдала приказ перевести свои деньги в другое место. Россия, возможно, также каким-то образом обманула западные центральные банки. С этим связана моя вторая гипотеза: почему нельзя сказать, в какой стране и сколько русских резервов находилось в течение столь долгих месяцев? Возможно, Россия держала часть резервов не под именем российского Центробанка. Другого объяснения этой путаницы у меня нет. Я слышал, что, возможно, деньги были переведены в Дубай, но подчеркиваю — это пока только разговоры.

— Могу я спросить, с кем из представителей правительства вы говорили, чтобы утверждать, что 300 миллиардов так и не были найдены?

— Подтверждаю, это высокие источники в Вашингтоне, как в правительстве США, так и в независимых аналитических центрах. Я разговаривал с другим источником в правительстве G7 (Страны G7 — Франция, Германия, США, Англия, Италия, Япония, Канада — ХХЛ.). (Чарльз Личфилд упоминает еще одну важную страну, присоединившуюся к санкциям ЕС, правительственные источники которой подтвердили его гипотезу).

— Вы выглядите уверенным. Я заметил, что на очень серьезной конференции Атлантического совета никто из докладчиков или аудитории вам не возражал.

— Абсолютно. По состоянию на ноябрь в странах, присоединившихся к санкциям, не выявлено более 100 млрд долларов/евро российских резервов.

— Прошло две недели. Урмас Паэт, член Европарламента от Эстонии, задал Урсуле фон дер Ляйен публичный дополнительный вопрос: какие страны ЕС "заблокировали 300 миллиардов", о которых говорила президент ЕС фон дер Ляйен. Ответа пока нет. Точно так же премьер-министр Эстонии Кая Каллас не дала ответа Delfi Ärileht, на основании чего премьер-министр заявила, что ЕС заблокировал 300 миллиардов и работает над тем, чтобы направить их в Украину. Чарльз, как вы объясните, что ни Financial Times, ни Economist, ни Bloomberg, ни NYT не писали об отчете Атлантического Совета? Хотя бы для того, чтобы подвергнуть ваш доклад критике? Все ли они опубликовали цифру в 300 миллиардов замороженных российских средств как факт. К вам вообще обращались серьезные англоязычные издания?

— Нет! Вы первый европейский журналист, который разыскал меня. Кремлевская пресса, да, сразу начала пытаться выйти на контакт. Разумеется, с ними я не общаюсь. Однако я с интересом слежу за русскоязычными СМИ. Либеральная свободная русскоязычная пресса смеется над тем, что ЦБ нагло врал о своих резервах, что деньги на самом деле были туда закачаны. Однако кремлевская пропаганда радуется, что, мол, смотрите, какая некомпетентность Запада! Или что-то типа "Запад "украл" наши валютные резервы".

— Да и не только. Знаете, что я читал? Индийские сайты! Пишут со ссылкой на кремлевское информационное агентство ТАСС: Чарльз Личфилд заявил эстонской прессе, что найдено и изъято 80-100 миллиардов российских валютных резервов (вместо заявленных 300 млрд). Конечно, ТАСС преувеличивает. Я написал эту новость Eesti Ekspress/Delfi о конференции Aтлантического совета. Вы не сказали мне ни слова до сегодняшнего дня. (Комментарий Ханса Х Луйка: Москва однажды так же распространила через индийские СМИ идиотскую историю о том, что СПИД был разработан Центральным разведывательным управлением США для истребления чернокожих).

— Я думаю, что англоязычные западные издания начали расследование знаменитой истории "300 миллиардов" своими редакционными силами и источниками. Возможно, им было бы неудобно писать, что, по мнению аналитика Чарльза, их заголовки были основаны только на довоенных заявлениях российского Центробанка…

В любом случае, я продолжу свое расследование после рождественских каникул. Я использую точный анализ, я использую свои данные и связи в известных мне вашингтонских учреждениях. Я бы сказал, основываясь на том, что мы знаем сегодня, что даже центральные банки всех стран ЕС не хотят предоставлять друг другу точные данные о том, что происходит на их счетах. Разумеется, и присоединившаяся к санкциям Швейцария.

— Однако в Эстонии, государстве-члене Евросоюза, мы все еще ждем объяснений от лидера крупнейшей в мире экономической зоны, лидера Евросоюза Урсулы фон дер Ляйен, и нашего премьер-министра, на основании чего они дают надежду Украине, что ЕС вскоре сможет направить Украине 300 миллиардов на восстановление страны. И как мог "Евросоюз заблокировать 300 миллиардов", когда часть денег российского ЦБ могла находиться в Канаде, Японии, США или Швейцарии.

— Базирующаяся в Нью-Йорке Федеральная резервная система США в феврале не знала, сколько средств российского государства находится на их счетах. Я проверил этот факт. Интересно расследовать!

— Последний вопрос. Вы сказали, что наблюдаете за тем, как кремлевские СМИ сейчас используют на свой лад тему вашего выступления. Я читал вашу биографию — вы изучали Россию в университете?

— А еще я провел год в России, изучая русский язык.

Чарльз Личфилд учился в Кембридже и в Лондонском университете, а сейчас является заместителем директора Центра геоэкономики Атлантического совета. Его аналитические материалы публикуют Financial Times, BBC, Le Figaro и Bloomberg.

Atlantic Council — находящийся в США независимый международный аналитический центр, основанный в 1961 году. Среди его разнообразных спонсоров — Facebook, правительства США и Великобритании, раньше в их числе были украинский олигарх, Объединенные Арабские Эмираты и прочие.

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