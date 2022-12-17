Страшные находки: полиция расследует обстоятельства гибели 4 мужчин

В Паневежском, Шяуляйском, Радвилишкисском и Биржайском районах были обнаружены тела мужчин, умершим по неизвестным причинам.

По данным полиции, в пятницу около 15.00 поступило сообщение о том, что в летней кухне частного жилого дома в Бернатоняй Паневежского района обнаружен мертвый мужчина (1967 г.р.). При первичном осмотре на его теле не было обнаружено внешних признаков насилия.

Еще одно тело было обнаружено в тот же день около 8 часов утра в Гринкишкис Радвилишкисского района. 57-летний мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах в своем доме.

В отделении хирургической реанимации Республиканской Шяуляйской больницы скончался мужчина (1960 г.р.), которого утром того же дня доставили из Йонишкисской больницы. Тело без внешних повреждений.

Все еще выясняется причина смерти мужчины (1982 г.р.), обнаруженного в утонувшем в Биржском районе в пятницу вечером тракторе.

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