Дом в Шяуляйском районе не остался незамеченным: такие украшения еще нужно поискать

Рождество уже совсем рядом, и в ожидании его жители страны украшают дома, как умеют. Правда, украшения, выбранные некоторыми, настолько необычны, что привлекают внимание даже прохожих. Четвертый год подряд это происходит с одним домом в Шяуляйском районе.

Юргита, владелица и декоратор дома в Грузджяй Шяуляйского района рассказывает, что когда-то она “заразилась” этой одержимостью украшениями и с тех пор каждый год в конце ноября начинает украшать свой дом и двор к Рождеству.

Jurgitos Kaminskienės nuotr.

“Украшаем каждый год, только каждую зиму мы добавляем что-то, придумываем что-то новое. Вот уже четвертый год мы так украшаем наш дом и двор. Нам это нравится, но и посетители заходят”, — говорит Юргита.

Jurgitos Kaminskienės nuotr.

Женщина говорит, что они с мужем начинают украшать дом в конце ноября и интенсивно делают это около двух недель. Хотя кажется, что таких украшений должно стать значительно меньше после повышения цен на электроэнергию, женщина откровенна - приходится идти на жертвы, когда создаешь чудо всего раз в году, а счета не такие уж и большие, говорит, что выбранные украшения довольно экономичны.

Кроме того, Юргита и ее муж даже сами создают некоторые украшения: “Вот снежинка на доме и звезды на крыше созданы руками моего мужа”, - не скрывает своей гордости Юргита.

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