Демограф: Россию ждет ускорение сокращения населения

С независимым демографом Алексеем Ракшей мы попытались выяснить истинные масштабы эмиграции из России, количество жертв пандемии коронавируса в Российской Федерации и о то, какое влияние окажет война в Украине на демографию РФ.

— Как война в Украине влияет на демографию в России?

— Плохо. Война по своим масштабам и влиянию на российское общество уже значительно превышает влияние войны в Афганистане, но гораздо меньше Второй мировой войны… Наверное, ее можно сравнить с войной между Ираном и Ираком или с войной в Корее.

— Насколько массовой была волна эмиграции из России после начала войны против Украины? Кто в основном уехал?

— В первую волну уехало порядка 150 тысяч человек. В основном это были молодые, высокопрофессиональные, мобильные люди, достаточно богатые и образованные, и мужчин среди них было больше, чем женщин. Вторая волна — это ещё минимум 300 тысяч, максимум – 500–600 тысяч. В подавляющем большинстве мужчины, менее образованные, чем в первую волну, но все равно люди с более высоким уровнем образования, чем в среднем по России, в основном в возрасте от 20 до 35-40 лет. Всего в России около 20 миллионов мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, получается, что из этого числа почти полтора процента мобилизованы, а порядка двух с половиной – уехали из страны. То есть, грубо говоря, четыре процента мужского населения “испарилось”, и это должно снизить рождаемость, особенно начиная с середины следующего года. Подчеркиваю, я говорю о влиянии только этого фактора, а есть ведь и ряд других. Думаю, что из-за психологических шоков и неуверенности в будущем, вызванных войной, часть женщин будет воздерживаться от рождения детей.

— Можно ли сравнить нынешнюю эмиграцию с “Философским пароходом” и эмиграцией из СССР в начале 20-х годов?

— Пожалуй, да, правда, тогда все-таки эмигрировало больше людей и для этого понадобилось больше времени.

— Страну ждет депопуляция?

— Депопуляция идёт уже не первое десятилетие. Сейчас она ускоряется, но не только из-за войны. Пандемия коронавируса унесла жизни более миллиона россиян, но практически закончилась в апреле, и смертность резко снизилась. А вот рождаемость возобновила падение с 2022 года. Количество детей, родившихся в России, уже через год-два будет самым низким начиная с 18 столетия, хуже 1999 года и хуже 1943 года - года, когда свирепствовала Вторая Мировая война. Оговорюсь, что в этом отношении ситуация не является уникальной, рождаемость в европейских странах тоже сокращается.

Foto: Asm. albumo nuotr.

— То есть пандемия коронавируса унесла жизни гораздо большего количества россиян, чем война в Украине?

— Да, пандемия COVID-19 унесла в десятки раз больше жизней, чем до сих пор война в Украине.

— Чем Российской Федерации грозит снижение рождаемости и эмиграция населения? Например, Дальний Восток действительно может превратиться в китайский по народонаселению, а Кавказ - в мусульманский регион?

— Рождаемость в Китае упала ниже, чем в России, медианный возраст населения в этой стране может превысить 60–65 лет, поэтому китайцам будет точно не до того, чтобы заселять Дальний Восток. А насчет Кавказа – отчасти да. Доля населения мусульманских народов Кавказа в населении России будет увеличиваться, потому что рождаемость у жителей мусульманских республик Российской Федерации пока относительно более высокая, но не настолько, чтобы в обозримом будущем превратить Россию в мусульманскую страну.

— Среди российских военнослужащих, по крайней мере в первые месяцы войны, по словам СМИ, преобладали представители нацменьшинств. Как это повлияет на республики, из которых их призвали на войну?

— Пропорции привлечения на войну зависят не от национальности, а от бедности: чем более регион экономически дотационный и депрессивный, тем больше людей из него попадает на войну. А большинство национальных республик в России беднее среднего, особенно такие периферийные, как Тыва, Бурятия или Дагестан. Кроме того, играет роль и расположение крупных воинских частей. По этим причинам количество военнослужащих оттуда больше, но русских из этих республик призывается примерно такой же процент, как и представителей этнических меньшинств.

— Что, с точки зрения демографии, для Российской Федерации представляют собой украинские территории, которые Владимир Путин вопреки всем международным законам объявил присоединенными к России?

— С точки зрения демографии это опустошенные территории, население которых значительно сократилось. Территории, на которых преобладают люди старшего возраста. Молодежь постаралась покинуть эти регионы. Территория Донбасса ещё до начала нового этапа войны была демографически самой неблагополучной в мире. Соотношение родившихся и умерших там было худшее – на одного родившегося там было до трех, четырех умерших. С начала войны оттуда произошел очередной массовый отток населения.

— То есть для того, чтобы восстановить население региона на уровне до 2014 года, пока его не захватили сепаратисты, фактически понадобится его заново заселить?

— Численность населения этого региона непрерывно сокращалось с 90-х годов и в обозримом будущем никогда не будет вернется на тот уровень, который был до 2014 года.

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