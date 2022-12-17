Исследование: 4 из 10 жителей Литвы в этом году на праздничный стол планируют потратить меньше

Если 8 из 10 жителей знают, во сколько им обойдутся праздничные подарки, но расходы на праздничный стол запланировала гораздо меньшая часть. Только каждый десятый житель говорит, что подсчитал, насколько ему придется открыть кошелек для праздничного стола в этом году, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу банка SEB.

4 из 10 планируют потратить меньше

Более половины респондентов (57 проц.), подсчитавших возможные расходы на праздничный стол, на угощения намерены потратить от 50 до 150 евро. Пятая часть говорит, что потратит от 150 до 250 евро, а более 250 евро готовы потратить 7 проц. респондентов, показывает исследование. В сообщении отмечается, что наибольшее количество людей, которые планируют потратить на еду больше всего, проживает в двух крупных городах – Вильнюсе и Каунасе (13 и 18 проц. соответственно).

В ходе опроса 38 проц. респондентов ответили, что на праздничный стол рассчитывают потратить столько же, сколько и в прошлом году, а четверо из десяти намерены потратить меньше. 18 проц. опрошенных на праздничные угощения планируют потратить больше денег.

"Учитывая, что цены на продукты выросли более чем на 30 проц., тем, кто планирует потратить столько же или меньше, придется ответственно и тщательно планировать блюда праздничного стола и количество необходимых продуктов, чтобы цена соответствовала запланированному бюджету, или делить расходы со всеми празднующими вместе, что, согласно данным исследования, пока не является обычной практикой", - отмечает эксперт банка SEB по личным финансам Сигита Строцките-Варне.

По ее словам, с другой стороны, в праздники с едой мы все еще часто перебарщиваем – много остается несъеденным и выбрасывается. Статистика показывает, что в среднем треть продуктов, которые мы покупаем, оказывается в мусорном баке, а в праздники, вероятно, даже больше.

За угощения по-прежнему платит хозяин

Данные исследования показывают, что расходы на праздничный стол по-прежнему в большей степени забота и ответственность человека, у которого мы отмечаем – так считают 38 проц. опрошенных. Треть утверждает, что они делят приготовление еды. Пятая часть между членами семьи и родственниками делит как расходы, так и блюда, говорится в сообщении.

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