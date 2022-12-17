Тенденции миграции меняются: в прошлом году из Литвы уехало в два раза меньше граждан, чем пять лет назад

ELTA ru.DELFI.lt

В прошлом году из Литвы уехало 19 тыс. граждан – это в два раза меньше, чем пять лет назад, когда строить жизнь в чужой стране предпочли 50 тыс. литовцев. В прошлом году в Литву вернулись 24 тыс. человек, тогда как еще несколько лет назад такое решение приняли всего 10 тыс. лиц, сообщается в пресс-релизе Вильнюсского офиса Международной организации по миграции (МОМ Литва).