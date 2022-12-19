Приятные перемены в Паланге: интересная деятельность ждет даже в ненастную погоду

Паланга, привлекающая жителей Литвы и приезжих из-за границы летом, не менее прелестна и в зимний период. В городе круглый год гостей ждут интересные маршруты для прогулок на природе, интерактивные развлечения, выставки, экспозиции и много других видов деятельности.

"За последние несколько лет мы осуществили два проекта, которые позволили сделать курорт привлекательным в любое время года. Мы замечаем, что активный туристический сезон в Паланге понемногу увеличивается. Это свидетельствует о том, что Паланга становится привлекательной для туристов не только летом, но и в холодное время года", – сказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.

Паланга вчера и сегодня

Один из основных проектов, который был осуществлен в Паланге в последнее время – "Культурный туризм", с помощью которого была создана единая система услуг во всех курортах балтийского региона, позволяющая им представить свое культурное и историческое наследие и так привлечь больше местных и иностранных туристов.

"Мы создали туристический маршрут "Паланга вчера и сегодня", который знакомит гостей и посетителей курорта с его историей и развитием. Маршрут предназначен для разных возрастных групп и дает возможность посетить не только сегодняшний курорт, но и прокатиться на машине времени. В Палангском центре туристической информации посетители могут увидеть фильм в формате 3D, в котором с помощью анимации история курорта представлена через объекты, представляющие важнейшее развитие курорта, а гости знакомятся с богатой историей городка", – сказала Кмитене.

Под тем же названием в центре действует и интерактивная выставка фотографий, представляющая уникальность исторического и культурного наследия курорта, и представляющая важнейшие периоды развития курорта: историю до начала XIX в., период правления графов Тышкевичей, межвоенное время, советский период и современность.

Aldo Kazlausko nuotr.

Эта выставка дает посетителям возможность побродить по исторической Паланге и по современному курорту. Кмитене отмечает, что эта выставка особенно привлекает молодых посетителей, поскольку все экспонаты можно трогать руками, а раскладывая магниты можно собирать пазлы фотографий.

В Центре можно осмотреть и экспозицию исторических фотографий.Там есть фотобудка, в которой посетители могут сделать фотографию в стиле ретро, играть в интерактивные игры, участвовать в викторинах и других веселых играх.

Усовершенствована и система обозначений, которую использует Палангский центр туристической информации – на территории курорта оборудовали 10 стационарных информационных стендов, указывающих на посещаемые объекты, знакомящих с историей города.

Приглашают ближе познакомиться с янтарем

Кмитене рассказала о проекте "Янтарный берег", во время которого был создан туристический маршрут, посвященный гордости взморья - янтарю. Вместе с этим проектом был представлен не только уникальный маршрут, но и обновлено помещение центра.

"Мы знакомим наших гостей с историей, предлагаем попутешествовать не только по самой Паланге, но и съездить на Куршскую косу. Мы обновили и помещение центра – сделали его удобнее для посетителей и гостей. Издания, интерактивные услуги и много других видов деятельности ждут посетителей центра. Чтобы все увидеть и испробовать потребуется провести в центре полдня", – заверила собеседница.

Желающие лучше узнать Палангу могут воспользоваться в центре информационными терминалами – совершить виртуальную прогулку по городу и его окрестностям, запланировать маршрут, участвовать в викторинах.

Aldo Kazlausko nuotr.

"Мы хотим привлечь туристов не только в сам город, но и в Палангский центр туристической информации. Наша цель – предоставить людям деятельность даже в ненастную погоду. Вместо того, чтобы впустую тратить время, мы предлагаем интересный досуг в Паланге", – сказала Кмитене.

Есть чем заняться и на природе

Если погода позволяет, в холодное время года можно знакомиться с Палангой и на природе, а наилучший маршрут можно найти на сайте http://www.visit-palanga.lt/ или в самом центре.

"Мы подготовили целый ряд маршрутов, отметили места, которые необходимо посетить. Такие буклеты, как рецепты для гостей города - предназначены для всех, ими можно пользоваться в любое время года", – заметила Кмитене.

Aldo Kazlausko nuotr.

На карте Паланги можно найти достопримечательности, места развлечений, музеи, другие интересные для посещения места, оздоровительные и реабилитационные центры, санатории, гостиницы. Если вы думаете, стоит ли посетить Палангу зимой, то гоните прочь сомнения – с 1 декабря, по словам Кмитене, город напоминает рождественскую сказку.

"Здесь природа сливается с культурой. Не даром наш лозунг – Выбирай, что любишь". Паланга – это курорт, где каждый может найти то, что ему больше всего нравится", – сказала собеседница.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!