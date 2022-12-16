Вильнюсцы мерзнут на остановках, но забастовка не прекращается

В Вильнюсе уже две недели длится забастовка общественного транспорта. Жители мерзнут на остановках, ездят в переполненных автобусах и троллейбусах. Власти города рекомендуют жителям следить за расписанием и меньше ездить на общественном транспорте.

Вильнюсский муниципалитет рекомендует жителям перед тем, как отправиться в путь, проверить расписание на сайте www.stops.lt. Автобусы курсируют реже обычного.

Муниципалитет заявляет, что профсоюзы не выполняют свое обязательство обеспечить 50% рейсов. Например, в пятницу вечером не выехала треть автобусов, поэтому в часы пик ситуация очень сложная.

Обновленное расписание можно найти на сайте www.stops.lt, его меняют два раза в день - утром и в обед.

Жителям рекомендуется планировать поездки с запасом времени и проверять, будет ли рейс, на котором они планируют ехать.

"В выходные в целом курсирует меньше транспорта, поэтому, может, удастся осуществить расписание (…). Мы не хотим вселять в пассажиров какие-то надежды на то, что будет лучше. Будет так, как сейчас, может, чуть-чуть лучше, поскольку потоки в выходные меньше. Но перед праздниками они все же большие", – сказала представитель "Вильнюсского общественного транспорта" Гедре Буйвидайте.

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила. Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года.

Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами. Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra.

Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.

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