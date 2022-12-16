С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 282 732 случая. Сейчас болеют 7 851 человек.
С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 453 человека.
Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 375.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 201,1 случая.
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