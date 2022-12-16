Центр телемедицины в Каунасе позволит получать консультации и оперативно реагировать

Новый центр телемедицины, начавший работать при Каунасской клинике, позволит медикам оперативно реагировать на ситуации, обсуждать состояние больниц и оказывать неотложную и качественную помощь, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"У нас новый подход к пациенту во всех звеньях — скорость, качество и здоровье пациента", — сказал Дулькис журналистам во время открытия центра в Каунасе в пятницу.

"Когда мы говорим о телемедицине как инструменте, это не просто удаленная работа, это не какой-то разговор по телефону или по какой-то другой видеосвязи. Это инвестиции в современное специальное оборудование, когда специалисты могут говорить и консультировать, а пациент может видеть, слушать и будет уверен в том, что получил совет от лучших их тех, кто мог ему посоветовать", — сказал министр.

Как сообщили в Каунасской клинике, услуга Экстренной телемедицины будет предоставляться пациенту и врачу в отделении неотложной помощи, когда необходимо профессиональное мнение другого врача относительно уточнения диагноза человека, его дальнейшего обследования и лечения.

Состояние пациента будут оценивать два врача — врач, работающий непосредственно в отделении неотложной помощи районной или областной больницы, и врач, который будет работать удаленно в центре Экстренной телемедицины Каунасской клиники, Вильнюской клиники "Сантарос" или Вильнюсской университетской больницы.

По словам Дулькиса, в настоящее время осуществляется пилотный проект, позже услуги будут предоставляться в Шяуляй, Паневежисе, Клайпедской университетской больнице.

В ближайшее время проект охватит девять муниципалитетов, а в дальнейшем - до 20.

Телемедицина, по словам министра, позволяет принимать эффективные и быстрые решения, а также решать, в какое конкретно лечебное учреждение транспортировать больного, а пока его везут, у врачей есть все возможности к этому подготовиться.

"Конечная цель состоит в том, чтобы все отделения неотложной помощи были подключены к системе телемедицины, и любая команда могла бы обсуждать и консультироваться, а пациент получал одинаково качественные услуги по всей Литве", — сказал министр.

На реализацию этих проектов будет выделено 3 млн евро, в будущем планируется еще 4 млн. евро инвестиций.

По сообщению Каунасской клиники, новый центр улучшит качество и доступность неотложной медицинской помощи для жителей регионов.

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