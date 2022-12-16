У части жителей Литвы со следующего года зарплата "на руки" уменьшится

Жителей Литвы, откладывающих деньги на пенсию в фондах II ступени, ждут перемены. Не надо удивляться, если зарплата "на бумаге" уменьшится. Со следующего года 600 000 жителей будут больше платить в пенсионные фонды.

Пресс-секретарь Фонда социального страхования "Содры" Малгожата Козич сказала Delfi, что всего в пенсионном накоплении участвуют 1,4 млн. жителей, люди переводят в фонд ежемесячно определенный процент своей зарплаты.

По ее словам, с 2019 г. новые участники накопления могли понемногу повышать переводы в фонды: тариф рос с 1,8% в 2019 г. до 3% в 2023 г.

"Такой вариант накопления выбрали 600 000 человек или 43% всех участников накопления.

Каждому дополнительно на накопительный счет деньги переводит и государство. Если человек выбрал постепенно растущий тариф, то государство переводило еще 1,2% средней зарплаты.

С нового года все участники дополнительного пенсионного страхования будут платить 3+1,5%, 3% - перевод от доходов жителя и 1,5% перевод государства, который связан с размером средней зарплаты", – сказала Козич.

Например, если зарплата 1500 евро "на бумаге", то при выборе переменного тарифа, в этом году человек платил 40 евро от зарплаты и получал 17 евро от государства в месяц. С Нового года взносы изменятся. Будут отчислять 45 евро с зарплаты и почти 24 евро - за счет государства.

Еще один пример. Если зарплата 1000 евро "на бумаге", то в 2023 г. взнос будет 30 евро (1000 x 3% = 30 евро) и 23,85 евро от государства (1590,30 x 1,5% = 23,85 евро). Всего - 53,85 евро в месяц (30 + 23,85 = 53,85 евро).

Не надо забывать, что в 2023 году увеличивается минимальная зарплата. Она составит 840 евро "на бумаге" или 633 евро "на руки".

С Нового года увеличится и размер необлагаемого налогами минимума - с 540 до 625 евро. Благодаря этому увеличатся доходы жителей.

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