Подводим итоги зимнего чемпионата мира по футболу и делаем прогнозы на главный матч уходящего 2022 года с известным литовским футболистом Арунасом Климавичюсом. Кроме того обсудим дела в литовском футболе и попробуем узнать, стоит ли ждать хороших новостей от нашей национальной сборной.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова, Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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