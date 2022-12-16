Ученые обнаружили неожиданную связь между вакцинацией от COVID-19 и попаданием в ДТП

Ученые провели большое и продолжительное исследование и нашли неожиданную связь между вакцинацией от COVID-19 и попаданием в ДТП.

В ходе исследование собрали данные о 11 270 763 жителях Онтарио (Канада), 16% этих людей не были привиты от COVID-19.

В ходе исследования рассмотрели 6682 ДТП, участниками которых была часть людей из группы исследования, они попали в больницы после ДТП.

Исследователи искали связь между вакцинацией и ДТП, поскольку уже раньше было выяснено, что психологическое состояние человека связано с попаданием в ДТП. В данном случае – агрессивность и связанная с этим вероятность попасть в ДТП.

"Активизация иммунной системы путем вакцинации от коронавируса напрямую никак не влияет на поведение водителя. Она не повышает и не снижает вероятность попадания в ДТП. Однако, можно прийти к выводу, что люди, которые не склонны следовать рекомендациям в сфере общественного здравоохранения, чаще не соблюдают и рекомендации соблюдения безопасности на дорогах", – сказано в исследовании.

Согласно данным исследования, опубликованного в научном журнале American Journal of Medicine, люди, которые не привились от COVID-19, чаще попадают в ДТП, чем привитые.

Несмотря на то, что в группе исследуемых непривитых было всего 16%, они совершили 25% ДТП, после которых оказались в больницах.

Skiepai ir avaringumas? Mokslininkai rado netikėtą sąsają. Foto: Shutterstock

Ученые оценили также пол, возраст, место жительства, социоэкономический статус этих людей, состояние их здоровья и выяснили, что вероятность совершения ДТП непривитыми на 48% выше, чем у привитых.

Ученые объясняют эту взаимосвязь так: "Возможно, непрививающиеся люди в целом не доверяют властям и праву на свободу, которое выражается как в выборе прививаться или нет, так и в рискованном вождении.

Другое объяснение – неверное понимание каждодневных рисков, вера в "естественную" защиту, неодобрение регулирования, бедность, вера в дезинформацию, политическая идентичность, отрицательные переживания в прошлом, халатное отношение к своему здоровью, социальные сети, где люди находят неверную информацию о здравоохранении и другие убеждения".

Skiepai ir avaringumas? Mokslininkai rado netikėtą sąsają. Foto: Shutterstock

Ученые утверждают, что в ходе исследования анализировали только те случаи ДТП, после которых пострадавшие попадали в больницу. Однако результат исследования дает понять, что непривитые должны быть осторожнее как в помещении с другими людьми, так и за рулем.

Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Medicine.

Источники:

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(22)00822-1/fulltext

https://www.iflscience.com/people-unvaccinated-against-covid-are-48-percent-more-likely-to-get-into-traffic-accidents-66652

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