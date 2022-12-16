Сквернялис: очень сомневаюсь, что консерваторам удастся "донести" налоговую реформу до Сейма

Председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис пессимистично настроен в отношении презентации планируемой Налоговой реформы. По его словам, консерваторов ждет вызов, чтобы договориться о нем с партнерами по коалиции – двумя либеральными партиями, и, по мнению экс-премьера, есть много сомнений, дойдет ли Налоговая реформа до Сейма.

"Консерваторы стоят перед вызовом, так как их партнерами по коалиции являются две либеральные партии, и говорить об увеличении налоговой нагрузки, особенно для бизнеса, было бы противоречием основным либеральным идеологам. Поэтому (консерваторам – ELTA) придется искать компромисс, и я не думаю, что компромисс должен быть таким, что если вы поддержите наш закон о декриминализации легких наркотиков, то тогда мы выйдем за рамки идеологии либеральной политической мысли и одобрил повышение налогов", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказал С. Сквернялис.

"Это было бы частичным предательством собственных идей, поэтому консерваторам предстоит сложная коммуникация с партнерами по Налоговой реформе. Но я очень сомневаюсь, что они (консерваторы – ELTA) вообще смогут донести эту Налоговую реформу до Сейма", - добавил он.

Парламентарий утверждает, что презентации Налоговой реформы ждут более двух лет, а вместо этого достают тот или иной отдельный налог, и таким образом, ожидают большей поддержки. По словам С. Сквернялиса, это не поможет привлечь поддержку.

Он также отметил, что если gравительству удастся внести Налоговую реформу в Сейм, предстоят трудные шаги, чтобы получить одобрение парламентариев.

С. Сквернялис рассуждает, что правительство нового срока полномочий, если нынешние правящие не будут переизбраны еще на четыре года, "немедленно" пересмотрит налоговые изменения, внесенные этим правительством.

"Я думаю, что оно (новое правительство – ELTA) пересмотрит эту налоговую систему с первого дня, сразу и исправит ее таким образом, чтобы она была устойчивой, долгосрочной, понятной для жителей и не менялась с каждой сменой избирательного цикла", - сказал парламентарий.

Политик также утверждает, что аналогичным образом будет пересмотрен обновленный Министерством финансов в конце ноября налог на недвижимость, который в случае принятия Сеймом вступит в силу в 2026 году. По словам экс-премьера, сейчас нет необходимости менять действующий налог на недвижимость.

ELTA напоминает, что в феврале прошлого года Министерство финансов сформировало рабочую группу по пересмотру налоговых льгот, в министерство поступило около 200 предложений по корректировке налоговой системы страны.

Группа состояла из 48 членов из других министерств, государственных учреждений, бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Сейма.

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