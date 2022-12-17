Конвейер пыток. Жители Херсонщины рассказали, как россияне пытали током и ломали кости

Телефонный разговор с Василием, жителем херсонской области, состоялся почти через три недели после того, как был освобожден Херсон. Поначалу в городе не было электричества и связи, поэтому Василий долго не мог подойти к мобильным станциям сотового оператора, чтобы совершить звонок. Но когда разговор состоялся, стало понятно, что в оккупированном Херсоне россияне организовали целую систему жестоких пыток над местными жителями.

11 ноября украинские власти заявили о том, что Херсон, который находился в оккупации со 2 марта (тогда туда вошли российские войска), освобожден. Сотни людей выходили встречать подразделения ВСУ с флагами, а на центральной площади Херсона несколько дней собирались радостные жители города.

Жители Херсонщины рассказали, как россияне пытали током и ломали кости

Однако, со временем стали вскрываться подробности того, что происходило в течение восьми месяцев, когда регион контролировали российские войска. Так, украинские правоохранители уже через несколько дней стали заявлять об обнаружении пыточных в различных частях Херсона и области.

К примеру, агентство Associated Press указало об обнаружении как минимум девяти помещений для пыток, в которых украинцев держали взаперти, избивали, пытали током, допрашивали и угрожали смертью.

Один из случаев, которые расследовали журналисты AP, касался 24-летнего Дмитрия Белого, полицейского из Чернобаевки. Помимо прочего он является сыном военнослужащего. В конце лета к нему домой ворвались десять российских солдат и потребовали сдать служебный пистолет, угрожая тем, что похитят мать и брата.

После того как Белый передал ружье солдатам, его все равно вытащили из дома и увезли в тюрьму в Херсоне. Как рассказывает полицейский, его заперли в камере и пытали в течение нескольких дней – били током по гениталиям и ушам.

Белый пояснил, что у него были ощущения, что его тело погрузили в ад.

Подобная ситуация была и с херсонским волонтерем, основателем благотворительного фонда "Украинские сердца" Олегом Баркаренко. Когда россияне зашли в город, то сразу приехали в здание его фонда. Там на стенах везде висели портреты Тараса Шевченко, украинская символика и заглавными буквами надпись "Слава Украине".

Баркаренко вспоминает, что в его фонд приехало двадцать военных, которые угрожали отрубить конечности, а один из солдат постоянно бил топором по пальцам. Впоследствии волонтеру удалось скрыться, и он восемь месяцев жил в подполье и скрывался у знакомых.

У депутата Корабельного райсовета Херсона Романа Баклажова история пыток длинной в 54 дня. Он рассказал, что в июле к нему в дом вломились ФСБ-шники и росгвардейцы, стали требовать у него оружие, которое он якобы хранил. В качестве доказательства россияне показывали Баклажову старую фотографию из социальной сети Вконтакте, где он держал в руках самодельную гранату. Сам депутат говорит, что совсем забыл об этой фотографии и никакой гранаты у него не было в наличии.

После его забрали и повезли в изолятор на улице Теплоэнергетиков, там в камере находились побитые задержанные. Среди сокамерников был бывший полицейский, 60-летний экс-военный, работавший до войны на оборонном заводе в Николаеве.

Жители Херсонщины рассказали, как россияне пытали током и ломали кости

Баклажов говорит, что было четыре допроса, а происходили они подобным образом. Когда в камеру заходили россияне, то все задержанные должны были встать в ряд возле нар и кричать: "Слава России! Слава Путину! Слава Шойгу!". Затем выводили на допрос. Пытали током, подсоединяли провода на мизинец, на ухо и со словами "Признавайся, что ты нацист!" пускали электричество.

Тот же херсонец Василий, с которым удалось поговорить по телефону, подтверждает, что российские оккупанты организовали целую систему – задерживали людей и применяли к ним физическое насилие. К примеру, его "арестовывали" два раза – первый в середине лета. В первый раз он проезжал на машине через блокпост в микрорайон Остров – туда проехал спокойно, а на обратном пути его задержали.

Отвезли в "Стеклотару" – изолятор временного содержания. Василий говорит, что его допрашивали четверо суток, при этом из камеры могли вызвать в любое время дня и ночи.

"Током били, куча ожогов, много переломов, порубанный. Когда хотели, тогда и пытали. Еще ребра поломанные не срослись. Спрашивали, что я знаю про ВСУ, где их дислокация, кого я знаю из ВСУ. Я отвечал, что ничего не знаю. И всё в таком духе", – говорит Василий.

При этом в камере, где их держали, находилось около 50 человек, когда помещение было предназначено на 10 людей.

"Была летняя жара. Обнимали друг друга, дышать нечем было. При мне человека вынесли – плохо стало. Не знаю, жив ли он", – говорит Василий.

Когда его выпустили, то жена не узнала мужа – настолько он был побитым. Сам херсонец поясняет, что его родственники работали в правоохранительных органах, поэтому скорее всего кто-то его просто "сдал".

Второй раз Василия задержали, когда он ехал на маршрутке. Это произошло осенью, за две-три недели незадолго до того, как в Херсон зашли украинские войска. В транспорт зашли солдаты и выбирали тех, кто им не понравился.

Жители Херсонщины рассказали, как россияне пытали током и ломали кости

"Опять камера. Сначала бьют, ломают. Даже без "здрасьте". Они обвиняли, что я причастен к террористическим актам; причастен к украинским формированиям. Просто ломают. Типа такие вопросы: "Ты готов сказать, что убил Владислава Листьева?". У меня рука сломана, на ногах и руках сломаны пальцы. Как вырывают ногти - рассказать? Я старый спортсмен. Не пью, не курю, а теперь здоровья не осталось", – говорит Василий.

Он оказался на свободе, когда российские войска уже отступали из Херсона.

Правоохранители и правозащитники обнаружили как места пыток, так и десятки свидетельств о том, как оккупанты выбивали различные признания из местных жителей. Но случались и вовсе ужасающие вещи.

Так, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что на Херсонщине жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые ранее были под временной оккупацией – под Харьковом, Киевом, Чернигове.

Скажем, в Херсоне были камеры, где мужчин и женщин держали вместе, а в пыточных находилось отдельное помещение для подростков. Среди задержанных в этих камерах содержали ребят от 14 до 19 лет.

Еще одно помещение для пыток было обнаружено полицейскими в здании офисного центра Херсона. Там находилось около 50 человек, в кабинетах остались инструменты для пыток. В подвале, где располагались "камеры", на стенах люди выцарапывали черточками дни, считая, сколько времени они провели в застенках и надписи с обращением к Богу о спасении.

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