Вильнюсец возмущен забастовкой водителей общественного транспорта: это насмешка над людьми

"На той неделе жители столицы мерзнут на остановках из-за забастовки водителей общественного транспорта. Прошло столько времени, а никакой договоренности достигнуть не удалось. Вернуться домой – сложно", - так писал в редакцию портала читатель.

Представляем письмо читателя:

"Позавчера один автобус не приехал, второй опоздал на 40 минут. А сесть получилось не у всех, автобус был переполнен - некоторые остались на остановке на холоде ждать следующего. 10 автобус и без того ездит нечасто. На следующий день я опоздал на работу, потому что автобус опоздал, и я не успел на тот, на который надо было пересесть. Вечером очень сложно вернуться с работы домой из Сантаришкес в Ужупис. 10 автобус ходит очень редко, никогда не знаешь, сможешь ли добраться до дома.

Это значит ходит 50% автобусов? Это насмешка над людьми. И словно нарочно большая часть автобусов приходит с опозданием, до забастовки в пиковые часы таких опозданий не было. Это намеренно хотят разозлить людей? Нормально ли проводить такую забастовку зимой, когда распространяется грипп? Или хотят, чтобы у врачей прибавилось работы, чтобы пришлось лечить больше больных?

Тотальная насмешка над людьми. Может тогда надо отменить "карту вильнюсца", чтобы по городу ездили бесплатно во время забастовки? Ведь в противном случае никто никогда так и не договорится ни о чем. Может, пусть вообще тогда не ходит транспорт, будет отлично, по крайней мене будешь знать, что автобуса не будет и не будешь ждать его как дурак".

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