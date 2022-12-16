Президент Литвы: Россия за ночь может создать свои гарантии безопасности

Президент Гитанас Науседа говорит, что комментарии лидера Франции Эммануэля Макрона относительно гарантий безопасности России вызвали много странных реакций. Президент утверждает, что лидеры других стран ЕС также интересовались его мнением по поводу выступления президента Франции.

"Во время неформальных бесед, даже на последней встрече, которая состоялась совсем недавно, ко мне подходили коллеги и спрашивали, что я думаю о последнем заявлении президента Франции Макрона", - в четверг после заседания Европейского совета журналистам сказал Г. Науседа.

И, как отметил президент, в данный момент нужно говорить о гарантиях безопасности не России, а Украины.

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"Мы должны говорить о гарантиях безопасности для Украины. Россия, если захочет, может за ночь создать свои гарантии безопасности. Как вы прекрасно знаете, до войны в Украине Россия все свои угрозы выдумывала, потому что никто серьезно ей не угрожал", - заявил Г. Науседа.

В субботу Э. Макрон заявил, что потребуется предоставить "гарантии России для ее собственной безопасности в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

"Одна из главных вещей – страх, что НАТО будет у ее дверей и дислокация оружия, которое может представлять угрозу для России", - сказал он в эфире французского канала TF1.

Эти заявления вызвали волну критики.

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