Курение в Литве подорожает: цены могут расти даже больше, чем акцизы

С 2023 года по мере повышения акцизов будут дорожать сигареты, сигары, сигариллы, курительный табак и изделия из нагреваемого табака, сообщает литовский телеканал LNK.

Вице-министр финансов Рута Билкштите говорит, что еще в мае прошлого года был принят Закон об акцизах, в котором предусмотрен план акцизов на 3 года – акцизы запланированы на 2022–2024 годы.

"Каждый год планируется увеличение на несколько процентов. То же самое касается сигарет", – сказала она.

Собеседница отметила, что сигареты не обязательно должны дорожать при повышении акциза.

"Увеличение акциза обычно не такое большое, каким могло бы быть подорожание, потому что цены зависят не только от акциза. Подорожание нельзя связывать с повышением акциза", – сказала она.

Р. Билкштите отметила, что акциз на сигареты вырастет на 6-7 процентов.

"Вырастет ли цена на 6-7 процентов или более – все будет зависеть от продавцов. Может, они спишут это подорожание на акцизы. Но ни в коем случае нельзя говорить, что подорожание происходит только из-за налогов", – сказала она.

Вице-министр продолжала объяснять, что акцизный сбор на нагреваемый табак и жидкость для электронных сигарет составляет 32 процента.

"Была очень маленькая база, она вообще не облагалась налогом. Это повышение является более высоким процентом, но насколько оно повлияет на цены – скажем, жидкость для эл. сигарет подорожает на 0,1 евро, нагреваемый табак, альтернативные продукты – примерно на 0,35 евро", – сказала она.

Р. Билкштите также отметила, что, вероятно, в будущем курильщиков станет меньше и рынок табака уменьшится.

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