Евродепутат и экс-премьер предупреждает: такая позиция Литвы в отношении России может еще больше усилить страхи Запада "Наши "русские" комплексы"

Решение приостановить лицензию российского телеканала "Дождь" в Латвии не было ни правильным, ни разумным, утверждает консерватор, европарламентарий Андрюс Кубилюс. В контексте этой истории он обсудил "русские комплексы", которые, по словам политика, у нас есть и которые, по его оценке, ошибочны. Например, А. Кубилюс посоветовал перестать "лежа на удобном диване, учить русских", как надо бороться с террористическим режимом.

"Потому что мы сами не боролись, когда были в рабстве, и сейчас только единицы из нас боролись бы", – сказал консерватор. В комментарии он обсудил, чем демократическая Россия была бы полезна западному миру, а также рассуждал, можно ли этого добиться и как.

Латвия назначила российскому телеканалу "Дождь" штраф в размере 10 тысяч евро и аннулировала лицензию на вещание после того, как телеканал показал карту, на которой аннексированный Крым находится в составе России, а российских солдат, воюющих в Украине, назвал "нашей армией", для которой, по словам ведущего в эфире, "Дождь" собирает помощь.

В ответ на это А. Кубилюс отреагировал в фейсбуке, опубликовав комментарий под названием "Наши "русские" комплексы".

"Латыши закрыли российский оппозиционный телеканал "Дождь". Перед этим его выгнал из Москвы Путин. Латыши могут судить, насколько такое решение было юридически и политически оправдано. По мнению Расы Юкнявичене (депутат Европарламента от консерваторов – Delfi) и моему, такое решение не было ни очень правильным, ни стратегически разумным. Но это решение вызвало в Литве массу публичных реакций, большая часть которых была одинаковой: так им и надо, потому что они все империалисты. Все русские – агенты империи зла", – написал А. Кубилюс.

"Российская либеральная оппозиция ответила такой же гневной реакцией без нюансов. Это еще больше разозлило и литовцев, и латышей", – добавил он.

Реакция всех нас, по словам политика, и подтолкнула его к написанию текста.

"Я считаю, что такая реакция показывает, какие проблемы в мышлении, в установках имеем мы сами. Психологи называют это проблемой психологических комплексов. Некоторые из них могут привести к серьезным заболеваниям общества. И об этом нужно говорить открыто. Потому что некоторые из них могут иметь существенные негативные последствия, в первую очередь для нас самих и нашей роли в регионе.

Мы сами должны анализировать свои проблемы. Так же, как и российская оппозиция должна сначала разобраться со своими проблемами.

Мы часто чувствуем себя и праведнее, и лучше российской оппозиции, поэтому склонны в первую очередь решать их проблемы, а не свои. Это не здоровое отношение. Вот почему я начинаю рассматривать в первую очередь нас самих. Не российскую оппозицию. «Когда-нибудь я и за это возьмусь", – отметил европарламентарий.

Он заявил, что сначала попробует обозначить основные взгляды, установки и основные "наши “русские” комплексы", которые особенно явно прозвучали в контексте истории «Дождя».

Они, по словам А. Кубилюса, ошибочны.

Политик призывает не исключать возможности того, что Россия станет демократической

"Установка 1. Россия несовместима с демократией.

Многие как в Литве, так и вообще на Западе убеждены в том, что Россия в своих традициях государственности совершенно не подходит для демократии. Унаследовав от татаро-монгольского нашествия многие государственные институты, она вечно жила под управлением самодержавия, царей, генсеков или авторитарных президентов, в ней никогда не было настоящего парламентаризма, законности, межведомственных систем сдержек и противовесов. В России никогда не было ничего похожего на Великую французскую революцию, положения которой создали нынешний Запад. Поэтому Западу нужно перестать наивно мечтать о демократической России.

Стоит отметить, что Путин последовательно пытается убедить Запад поверить в ту же самую установку, что у России нет никаких шансов стать демократией. Своими действиями он фактически создал и продолжает создавать образ дикой, азиатской России, отравляющей своих противников, агрессивного государства с ядерной бомбой в руках. В таком государстве, по мнению Путина, никогда не будет демократии, и потому Запад должен перестать наивно говорить о перспективах демократии в России, потому что это может нервировать, провоцировать Путина, и он снова начнет угрожать ядерным оружием. По мнению Путина, Запад просто должен приспособиться, адаптироваться к такой России, какая она есть сейчас, а значит, Запад просто обязан поддерживать диалог с Путиным, независимо от того, как он себя ведет.

Э. Макрон является примером того, что западные лидеры склонны принимать такую ​​доктрину, навязанную Путиным, и склонны подстраиваться под нее, поскольку Э. Макрон не верит, что Россия может быть другой. Следствием этого является то, что некоторые западные лидеры по-прежнему склонны геополитически «жертвовать» Украиной, чтобы только можно было бы «подстроиться» под Путина. И поддержкой Украины не надо раздражать и провоцировать Путина. Потому что Путин и Россия дикие, никогда не будут другими, и у них еще есть ужасающая ядерная бомба.

Можно по-разному оценивать аргументы, основанные на историческом детерминизме, что Россия никогда не сможет стать демократией, потому что ее прежняя история якобы преграждает ей путь в демократию.

Я в такие аргументы не верю, потому что вижу много примеров, когда страны или народы, не имевшие до этого демократического опыта, превратились в демократии в конце ХХ века и продолжают успешно справляться. Одна из них — Монголия, прародина монголов и татар, которая сегодня, согласно многим мировым исследованиям, выглядит не так уж плохо с точки зрения показателей здоровой демократии.

Второй пример, Тайвань, демонстрирует замечательную способность к демократическому управлению, несмотря на то, что его основная нация — китайцы, а у многих сторонников исторического детерминизма есть сотни аргументов, почему Китай, китайцы и конфуцианство несовместимы с демократией.

Итак, первый совет относительно наших «русских» комплексов – не верьте, что Россия никогда не станет демократией. Или хотя бы сомневайтесь в словах тех, кто это упорно утверждает. Потому что это утверждает и Путин", – заключил депутат Европарламента.

Выражает надежду, что мы не пойдем по пути нацистов

"Установка 2. Русские люди не приспособлены к демократии

Мы часто слышим заявления о том, что русские просто не способны на демократию: все они жаждут восстановления империи, все они поддерживают Путина и его войну против Украины. Русские – темный, необразованный народ, ватники, с пропитыми и одурманенными пропагандой мозгами. Демократических инстинктов у них нет и никогда не будет, так что давайте перестанем тешить себя иллюзиями относительно демократических перспектив России.

Так мы сами невольно становимся не кем иным, как обычными расистами. Потому что такое отношение означает, что, с нашей точки зрения, русские – нация, находящаяся на низшей ступени развития, точно так же, как некоторые до сих пор думают о чернокожих в Америке или Африке. И что они никогда не поднимутся из этого более низкого качества. Мы вольно или невольно начинаем считать себя нацией более высокого генетического качества по сравнению с русскими. Путин наоборот утверждает, что только русские являются «избранным народом» и поэтому, по его мнению, русские могут истреблять украинцев.

Надеюсь, что мы, во-первых, вовремя остановимся и не пойдем по нацистскому пути оценки и деления других народов по качеству, отправляя в газовые камеры представителей «неподходящего качества".

По-разному всё с этими русскими. Как и с литовцами. Я помню простых россиян, которые огромными демонстрациями боролись за демократию в России во времена Горбачева. И тех, кто поддерживал независимость Литвы. Я не верю, что такие гены можно пропить. Они могут быть "заасфальтированы" катком диктатуры и преследований, но они никуда не денутся. И вырываются с огромной силой, когда это возможно. Как это было летом 2020 года в Беларуси. Вот что пугает Путина. Именно поэтому он и начал войну, чтобы пример белорусской революции и успехов Украины не заразил простых россиян", – продолжил А. Кубилюс.

Кубилюс: мы поддаемся демагогии самодовольных европейцев

"Установка 3. Простые россияне и оппозиция не воюют с оружием против кремлевского режима

Все чаще слышны жалобы литовцев, что не только простые россияне, но и лидеры либеральной оппозиции не протестуют на улицах против кремлевского режима, не берут в руки оружие и, будь то в самой России или на Украине, не идут на фронт против преступной агрессии, направленной на восстановление империи.

Мобилизуемые россияне сотнями тысяч или миллионами предпочитают бежать из России, но не проводить акции неповиновения в самой России, которые расшатывали бы устои режима до основания. Действительно, таких массовых протестов в России не видно. Это позволяет литовцам – таким «салонным» или «шампанским» революционерам – давать советы бежавшей от путинских преследований либеральной оппозиции, что им лучше «взять ружья», вернуться в Россию и начать там настоящую борьбу. Тем самым как бы говорим, что мы-то уж точно на их месте обязательно поступили бы именно так. Потому что мы же героически завоевали свою Независимость и демократию, мы собирались на огромные демонстрации, на Балтийский путь и таким образом разрушили Советскую империю и коммунистическую диктатуру.

Мы как-то очень легко поддаемся на такую ​​демагогию самодовольных европейцев. Забываем, что до горбачевской перестройки мы не осмеливались ни выходить на массовые митинги, ни как-то иначе выражать протест. Были смелые диссиденты, которых сажали и преследовали, был Каланта и его протестные похороны, но литовцы, мобилизованные в советскую армию, не протестовали и не бежали ни от нее, ни от мобилизации, когда эта армия оккупировала Чехословакию или вторглась в Афганистан. Кое-кто в Литве и сейчас гордится своим «афганским» опытом.

Почему же тогда у нас не хватило мужества, которому мы сейчас хотим научить российскую оппозицию? Потому что мы по-человечески боялись преследования, тюрьмы, психушки или просто безжалостно разрушенной профессиональной карьеры.

Потому мы и восстали только тогда, когда поверили, что горбачевская перестройка означает, что за участие в митинге больше не посадят в тюрьму. А в России сейчас сажают. А за пост в фейсбуке можно получить 8 лет каторжных работ. Или тебя могут просто отравить. Новичком.

Так может перестанем учить россиян, не вставая с дивана, как бороться с таким террористическим режимом. Потому что мы сами не боролись, когда были порабощены. И теперь только единицы из нас стали бы бороться", – рассуждал А. Кубилюс.

Утверждает, что часть коллективной ответственности лежит на Западе

"Установка 4. Все россияне коллективно виноваты в войне против Украины, поэтому оппозиция тоже должна быть наказана.

Когда видишь жестокие военные преступления русской армии в городах Буча, Ирпень, Изюм, несомненно, первое и самое простое утверждение, которое приходит на ум – виноваты все русские. Одинаково. Потому что они допустили Путина к власти, позволили Путину стать диктатором, стать агрессором, они не протестовали, не боролись с этим преступным режимом, который сегодня терроризирует Украину войной, пытками, изнасилованиями, убийствами, а тюрьмами и «Новичками» терроризирует российскую оппозицию.

Ну, справедливости ради надо сказать, что часть этой коллективной вины за нынешнего Путина ложится и на Запад, потому что Запад постоянно шел Путину на уступки, добивался диалога и возобновления отношений даже после войны с Грузией в 2008 году или оккупации Крыма в 2014. Потому что большая часть Евросоюза позволила Кремлю посадить себя на иглу дешевого газа, Северного потока и яхт Абрамовича.

Так появился нынешний Путин, когда на Западе упрочилась парадигма «только не провоцировать Путина»: не надо провоцировать Кремль западной поддержкой интеграции Украины, борьбой за свободу слова или выборов в России, борьбой против отравления Навального. Запад не реагировал на преступления Путина, поэтому Путин все агрессивнее реагировал на бездействие Запада.

Мы можем оправдываться тем, что мы, литовцы, реагировали и громко кричали. Сегодня многие на Западе признают, что мы были правы. Но это не позволяет нам чувствовать себя праведниками, потому что мы часть коллективного Запада: и в хороших, и в не самых хороших делах.

Конечно, оправдывать преступления Путина просто равнодушием или смирением Запада было бы ошибкой. Однако и всех русских превращать в одинаковых субъектов коллективной вины было бы ошибочно. Об этом мы, несколько депутатов Европарламента и несколько хорошо известных западных экспертов недавно писали в тексте “Collective guilt — the dilemma of penalising Russia’s opposition” («Коллективная вина — дилемма, которая возникает при наказании российской оппозиции".

В этом тексте мы представили исторический пример того, как менялось отношение Запада к коллективной вине немцев за преступления нацистской Германии. Вот цитата из упомянутого текста:

"В первые годы после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году концепция “коллективной вины”, обвиняющая всех немцев в нацистской агрессии, была стратегией союзников по отношению к немецкому народу.

С этой стратегией было намеренно покончено, когда стало ясно, что такая стратегия может стать препятствием для создания демократической Германии. Стратегия “коллективной вины” была заменена на более индивидуальную стратегию, и немцы, которые явно выступали против нацистского режима, были полностью интегрированы в работу по преобразованию Германии".

Мы должны сами себе ответить на вопрос, что важнее для нас и для всего Запада: придерживаться установки, что все россияне "коллективно ответственны" и "коллективно виновны" в преступлениях Путина, или действительно озаботиться тем, как вместе с оппонентами Путина бороться против Путина, а после победы над ним – общими усилиями создавать другую, нормальную Россию", – прокомментировал депутат Европарламента.

Призывает заботиться о демократии в России

"Положение 5. Демократия в России может быть опасна для нас, потому что Россия снова станет сильнее.

Многие из нас понимают, что Россия во главе с авторитарным Путиным становится все более слабой политически, экономически и технологически. Это понимает и Путин, и это одна из главных причин его агрессии.

Понятно также, что перемены в России по мере ее возвращения на демократический путь развития создадут для России возможности вернуться на мировые рынки и на нормальный путь модернизации. Вполне вероятно, что в этом случае реализация в ближайшие десятилетия «Зеленого пакта» для Европы заставит и Россию трансформировать свою экономику и отказаться от полной зависимости от экспорта нефти и газа. Это позволило бы России стать экономически успешным и сильным государством.

Однако есть литовцы, считающие, что лучше пусть Россия останется без демократии, потому что если демократия укрепит экономическую мощь России, то этого нам не нужно, потому что опасно.

Приступы такого литовского страха, что экспансия демократии к востоку от нас может быть нам не нужна, повторяются каждые несколько лет, каждый раз, когда в нашем регионе начинают шататься устои авторитарных режимов. Так, несколько лет назад, летом 2020 года, наши эксперты громко кричали, что Литва совершает большую ошибку, поддерживая белорусскую оппозицию и Светлану Тихановскую. Потому что так Лукашенко ослабляется, а Лукашенко якобы единственный гарант суверенитета Беларуси. Сегодня мы все видим, куда этот «гарант» завел Беларусь, но никто не осмеливается признать, что тогда был не прав.

Неудивительно, что такие взгляды в наших краях не редкость. На днях выяснилось, что этим образом мысли недавно заразился и латыш Иварс Аболиньш, который сегодня возглавляет Латвийский национальный совет электронных средств информации (NEPLP), который недавно отозвал лицензию у «Дождя». СМИ сообщают, что в 2014 году он публично выступил против революции на Майдане, осудив ее поддержку, поскольку считал, что интеграция Украины в Евросоюз была бы опасной, поскольку многие русскоязычные окажутся в Европе. Ему также казалось, что путинский режим подходит России, поскольку своей авторитарной властью он защищает Россию от распада, а такой распад опять же мог бы быть опасен для Европы. Правда, теперь тот же Иварс Аболиньш, когда эти его прежние слова вспомнили после его решения закрыть «Дождь», публично признал, что тогда заблуждался, и извинился.

Пытаясь ответить на эти аргументы страха перед демократией в России, мы должны прежде всего ответить на вопрос, почему экономически слабая Россия не является для нас неким благом, к которому мы должны стремиться и во имя которого мы должны сопротивляться перспективам демократического преобразования России.

Всемирно известные академики-политологи давно доказали, что демократии не воюют друг с другом. В том, что авторитарные режимы склонны к военной агрессии, мы еще раз убедились после 24 февраля. Так что с точки зрения нашей собственной безопасности российская демократия пошла бы нам на пользу. Те же академики доказали, что демократия более устойчива в странах, достаточно богатых и экономически развитых (это не относится к странам-экспортерам нефти или газа). Бедность и демократия с трудом сочетаются, потому что бедность порождает политический радикализм. Хорошо известен болезненный опыт Германии: после поражения в Первой мировой войне Германия обеднела за счет чрезвычайно крупных репараций, которые знаменитый Джон Мейнард Кейнс считал несправедливыми и опасными, этому еще способствовал мировой кризис 1929 г., в результате которого хрупкая демократия Веймарской республики рассыпалась, открыв Гитлеру путь во власть.

Также стоит вспомнить опыт Запада после Второй мировой войны. Еще в 1944 году, когда союзники обдумывали, как поступить с экономикой побежденной Германии, был одобрен план, составленный министром финансов США Генри Моргентау, известный как «план Моргентау», который предусматривал уничтожение тяжелой промышленности Германии и разделение Германии на несколько независимых государств. В основе такого плана лежала собственная главная установка Моргентау и его соратников, что только таким образом можно будет избежать того, что после войны экономически окрепшая Германия начнет лет через десять 3-ю мировую войну.

В одном из меморандумов, одобряющих «План Моргентау», говорилось, что военная промышленность в германских Рурской и Саарской областях (основных промышленных районах) должна быть уничтожена, а сама Германия со временем должна превратиться в страну преимущественно земледельческую и скотоводческую по своему характеру (“country primarily agricultural and pastoral in its character”).

Но после войны американцы очень быстро поняли, что такой план был совершенно неверным, потому что он обрекал бы немцев на долгий период нищеты и лишений, что открыло бы путь к победе на выборах различным радикалам, включая поддерживаемых Сталиным коммунистов.

Поэтому уже в 1946 г. Соединенные Штаты и президент Гарри С. Трумэн начали осознавать, что главная цель США в послевоенной Европе – защита демократий от покушений на них Сталина, и быстро отказались от реализации доктрины Моргентау и любые намеки на разрушение экономики Германии или ее территориальный раздел. Государственный секретарь США Джеймс Ф. Бирнс 6 сентября 1946 г. в Штутгарте произнес знаменитую речь, которую сами немцы назвали «речью надежды», в которой он фактически «похоронил» план Моргентау и наметил перспективу независимой, демократической и экономически сильной Германии. В 1947 году США провозгласили Доктрину Трумэна и План Маршалла, реализация которых была направлена ​​на экономическое восстановление послевоенной Европы (включая Германию), а за всем этим стояла четкая геополитическая цель – защитить европейские демократии от радикализма избирателей, разочарованных послевоенными трудностями, и тем самым от сталинской коммунистической экспансии.

Таким образом, если мы хотим большей безопасности для себя, мы должны позаботиться о демократии в России. А для этого нужно, чтобы демократическая Россия имела возможности экономически развиваться и стать сильной экономикой. Поэтому сегодня, когда мы думаем, как Западу придется вести себя с Россией, проигравшей войну, мы должны рассматривать не «Планы Моргентау» для такой России, а нечто похожее на План Маршалла для демократической России. Потому что только это поможет стабилизировать возрожденную после проигранной войны российскую демократию, если такое возрождение произойдет. Об этом мы писали вместе с западными и российскими оппозиционными экспертами в специально посвященном этому тексте „The EU’s Relations With a Future Democratic Russia: A Strategy“ («Отношения ЕС с будущей демократической Россией: стратегия»)", – отметил А. Кубилюс.

"Возможно, потенциальная смута в России пугает западных лидеров"

"Установка 6. Единственный путь для нашей безопасности – окружить Россию высоким забором. И пусть закрытая от мира, Россия гниет и разлагается.

Некоторые в Литве считают, что мы можем защититься от России высоким забором. Очень высоким забором. Не только физическим, но и забором 5 статьи НАТО и противоракетной обороны. Они также говорят, что если мы будем так защищены, то нам не придется беспокоиться о том, что дальше случится с Россией, потому что от нас это все равно не зависит. Нам лучше стать «балтийским Израилем», который хоть и окружен сотнями миллионов враждебно настроенных арабов, но способен сохранять свой суверенитет, побеждать в войнах и при этом быть инновационной «нацией стартапов», способной привлечь миллиардные инвестиции.

Ничего не имею против такой мечты, стать «балтийским Израилем». Только она мне кажется не очень реальной. Потому что, во-первых, мы не евреи со всем их болезненным и трагическим историческим опытом, сформировавшим уникальный народ Израиля.

Во-вторых, Израиль, несмотря на то, что он окружен сотнями миллионов арабов, все-таки имеет привилегию владеть ядерным оружием, а арабы – нет. Его пока нет даже в Иране. Между тем, «мечта» литовцев – разваливающаяся и разделенная Россия опасна тем, что Россия – ядерная держава. Традиционная «смута» в России может быть не только сильно кровавой, но и ужасающе ядерной. Или сопровождаться распространением вагнеровских банд разбойников и террористов по Европе. И прежде всего через Литву. Потому что исторически путь русских войн или грабежей в Европу шел через Литву, как географически наиболее удобный тракт.

Рассчитывать, что возможная смута в России нас не коснется, по меньшей мере наивно.

Более того, вполне вероятно, что перспектива подобной потенциальной смуты в России уже сегодня пугает некоторых западных лидеров. И поэтому у них возникает искушение с осторожностью относиться к первопричине такой возможной смуты: полной военной победе Украины над Россией.

Популярные у нас объяснения, что Россия никогда не станет демократией и что лучше всего запереть Россию в ее собственном «котле» и с безопасного расстояния наблюдать за тем, как она сама себя разрушает и разваливает, тем и опасны, что могут лишь еще больше подогреть естественные страхи Запада. И такие страхи Запада – самый желанный и заветный союзник Путина. Потому что Путин, проиграв войну в Украине, отчаянно ищет необходимых ему мирных переговоров с Западом, и ему очень нужно, чтобы весь мир, и особенно Запад, поверил, что после проигранной войны и после Путина Россия действительно погрузится в полный хаос, опасный для всего мира, в том числе и ядерный хаос. И поэтому, по мнению Путина, Запад больше не должен поддерживать Украину, потому что ее победа и вызовет смуту в России.

Поэтому мы должны честно спросить себя – действительно ли мы хотим помочь Путину и продолжать пугать Запад?" – поставил вопрос политик.

Он считает, что мы помогли бы Украине, если бы транслировали веру в возможность трансформации России

"Так много слов о наших установках по отношению к России. Иногда мне даже кажется, что они преобладают у нас. Но, тем не менее, я утверждаю, что это ложные установки. И даже опасные.

Почему они ошибочны и опасны – я уже объяснил.

Не менее важно понять, почему мы так думаем. И почему мы так чувствуем. Какие наши собственные психологические комплексы заставляют нас вести себя таким образом? И как мы можем сами себе помочь?

Прежде всего очевидно, что некоторые наши установки сегодня определяются тем, что мы видим своими глазами. Не только Путина, но и всю российскую армию, всю Россию сопровождают и будут сопровождать репортажи о совершенных ими жесточайших военных преступлениях, об убийствах, изнасилованиях, бомбардировках, о безграничных человеческих страданиях украинцев. Невозможно просто смотреть на все это беспристрастно.

Солидарность – естественная реакция на это. И ненависть тоже.

Ненависть к тем, кто убивает, ненависть к террористической армии, ненависть к возглавляющему ее Путину и ненависть ко всему, что с ней связано. Это естественная эмоциональная реакция, и она неизбежна.

Но одного этого недостаточно. На нас лежит гораздо большая ответственность, чем просто предаваться ненависти. Мы несем ответственность перед будущими поколениями, мы должны помочь им избавиться от таких угроз.

Мы десятилетиями говорили, что путинская Россия представляет собой большую угрозу. Наконец в этом убедился и остальной Запад, наконец и НАТО осознало, что авторитарная Россия – самая большая угроза европейской безопасности. Поэтому в настоящее время НАТО радикально укрепляет свои важнейшие инструменты борьбы с такой угрозой: политику Сдерживания (Detterence) и Обороны (Defence).

Но сдерживания и обороны недостаточно, чтобы полностью устранить эту угрозу. Эта российская угроза полностью исчезнет только в том случае, если Россия превратится в демократию. Так же как угроза нацистской Германии исчезла только тогда, когда она была вынуждена трансформироваться в демократию после поражения в войне.

Поэтому западная политика в отношении России должна включать три аспекта: Сдерживание, Оборону и Трансформацию.

Чтобы такая трансформация произошла, нужно помочь русскому народу избавиться от прежних мечтаний о восстановлении империи и поверить в новую мечту о нормальной жизни в России.

Поэтому стратегия Трансформации, реализуемая Западом, должна в первую очередь включать в себя план депутинизации России (у американцев был план денацификации Германии), который включал бы и разрушение постимперских мечтаний: военное подавление России в Украине; Трибунал для Путина и его соратников; глобальная люстрация политиков, администраторов, судей, силовых структур действующего режима; членство Украины в НАТО, окончательно убивающее постимперские мечтания России.

С другой стороны, такая стратегия Трансформации должна включать в себя план Сильной Украины, потому что пример сильной, успешной Украины может стать сильнейшим стимулом для простых россиян требовать перемен в самой России. Цель сильной Украины требует не только того, чтобы Запад помог Украине выиграть войну и помочь Украине восстановить ее разрушенную войной экономику, но и того, чтобы Запад амбициозно помог Украине быстро стать членом ЕС (потому что только это делает успешными соседей ЕС).

С другой стороны, в таком Плане трансформации должно быть соглашение, что Запад будет значительно интенсивнее работать с российской оппозицией, с ней будут создаваться планы другой, нормальной, успешной России, которые ЕС вместе с демократической Россией поможет реализовать. По этой причине Запад уже сегодня должен помочь российской оппозиции объединиться и должен помочь ей укрепить возможности общения с простыми россиянами.

Такая стратегия трансформации нужна не только оппозиции России, не только перспективам самой России, но она нужна и нам, и всему Западу. Потому что другая Россия больше не будет представлять угрозы европейской безопасности. И нашей безопасности. Ради того, чтобы нашим будущим поколениям больше не пришлось жить под угрозой, стоит приложить все усилия, ведь, может быть, в ближайшем будущем для этого откроются реальные возможности.

Как только Россия проиграет войну, в России могут появиться возможности для перемен. Необходимо быть готовыми использовать эти возможности. К этому должен быть готов весь Запад, к этому должны быть готовы мы, и к этому должна быть готова российская оппозиция.

Мы в Литве находимся в уникальном положении – после начала войны Запад стал прислушиваться к нашему мнению. С другой стороны, мы умеем работать вместе с российской оппозицией.

Западная поддержка Украины является нашей главной стратегической целью на данный момент. Запад поддержит Украину еще больше, если поверит, что победа Украины принесет позитивные изменения в Беларусь и Россию. Но если они в это не поверят, если они поверят, что Россия ни при каких обстоятельствах не может стать демократией, если они поверят, что Россия без Путина скатится в кровавый и ядерный хаос, Запад может просто бояться последствий победы Украины.

Итак, давайте понимать, что наши «русские» комплексы, громкие заявления о том, что мы не верим в демократическую и общечеловеческую перспективу России, о том, что было бы лучше, чтобы Россия развалилась, опасны, потому что нас уже слушают на Западе.

Мы гораздо больше помогли бы Украине, если бы транслировали на Запад нашу веру в возможность трансформации России, если бы мы сами начали реализовывать такую ​​стратегию, если бы еще интенсивнее работали с российской оппозицией, если бы позаботились о том, чтобы открыть больше каналов связи для нее с простыми россиянами, а не как закрыть тех, кто уже действует.

Мы находимся внутри великих исторических событий. Когда-то рухнула Берлинская стена. Нам пришлось внести в это свой вклад. Теперь могут рухнуть «кремлевские стены»: стены самодержавия, клептократии, агрессии и государственного терроризма. У нас есть возможности внести и в это свой вклад. Но только в том случае, если, как и в годы Саюдиса, мы будем вести себя мудро, а не только эмоционально.

Эмоции иногда являются удобным способом прикрыть интеллектуальную лень. Только осудить легче, чем еще и создать нечто другое. Поверхностный популизм возможен и на патриотические и геополитические темы. Между тем войны в наши дни выигрывает не популизм, а разум и мудрость.

Пожелаем и себе больше мудрости! Потому что это нужно нам для нашей безопасности!", – заключил А. Кубилюс.

