Режим Лукашенко наносит вред Литве: на границе идет экономическая борьба

На части границы Литвы и Беларуси стоят физические барьеры, смертельно опасная колючая проволока, границу охраняют пограничники и военные, летают дроны. Но, несмотря на это, "теневая" экономика и контрабанда все еще находят способы проникновения на территорию Литвы. А белорусский режим даже не скрывает, что одна из ее фабрик работает на контрабанду.

Пограничники за три квартала этого года конфисковали 2 813 425 пачек сигарет, на 12% больше, чем за весь 2021 г. Пресекли ущерб государству на сумму более 9,1 млн. евро.

Кризис, похоже, еще не достиг пика, но, по Данным Службы охраны госграницы, из-за большой разницы в ценах на контрабандные сигареты и легальные сигареты, контрабандисты действуют активнее. Самый популярный контрабандный товар - сигареты.

Экономист Жигимантас Маурицас сказал, что цифры говорят за себя – немалую часть контрабанды задерживают, но контрабандные сигареты достать в Литве просто.

"Есть несколько причин, первая – доступность таких товаров в Литве, Такое количество, которое покупают, невозможно распространять без наличия широкой сети. Это часть общего вызова, с которым сталкивается Литва, ведь много лет, не одно десятилетие, к "тени" в Литве, в общем смысле относились терпимо, говорили, что малый и средний бизнес иначе не выживет. Якобы, если будем решать такой вопрос в корне, то много людей лишится работы, увеличится бедность, недовольство, враждебность. Это вопрос не только табака, но и мяса и др. Второй момент – наша полудырявая граница: сигареты попадают не только в Литву, но и в другие страны ЕС. И третье – Беларусь активно инвестирует в это. Прекрасно все знают фабрику в Гродно, на которой производят больше сигарет, чем продают официально, при этом на складах продукцию не накапливают", – сказал экономист.

Собеседник заметил: ценности, о которых нередко заявляют вслух (даже тема контрабанды), не всегда совпадают с действиями, – люди, которые высказываются против войны, разожженной Россией, забывают, что покупают дешевое курево.

Специалисты говорят, что режим Александра Лукашенко поддерживает "тень". Деньги от продажи контрабанды идут в страну, которая поддерживает Россию.

По словам Маурицаса, угроза завалить Литву контрабандой очевидна.

"С учетом информации СОГГ мы можем утверждать, что размеры контрабанды и незаконных перевозок грузов растут. Рынок переполнен белорусскими табачными изделиями, разница в цене между контрабандными и местными сигаретами велика и способствует росту контрабанды. Абсолютная часть (99%) контрабандных сигарет - белорусские. Чаще всего это продукция гродненской фабрики "Неман": Fest, NZ, Minsk. Избыточная продукция этой фабрики идет на контрабанду", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

Представитель Криминальной таможенной службы Гедиминас Куликаускас также подтвердил, что задерживают контрабанду из Беларуси.

"По традиции 80% сигарет - белорусские. С алкоголем сложнее, часто он бывает без бандеролей", – сказал он.

По мере роста акциза на сигареты контрабандисты стараются "заработать". Отмечают, что фабрика "Неман" не сбавляет обороты производства, количество избыточной продукции не сокращается. СОГГ прогнозирует, что после санкций 2021 г. в отношении Беларуси масштабы контрабанды будут расти.

Маурицас заметил, что у литовских властей есть рычаги влияния на эту ситуацию. Публично призывали прекратить все виды экономической деятельности с Беларусью, поскольку, надо ясно понять, она связана не только с легальной, но и нелегальной торговлей.

"Давайте начнем с пресечения ввоза контрабанды, иначе все заявления - только красивые лозунги. Что это даст? Компании, которые официально работают (не все попадают под санкции) будут и импортировать, и экспортировать. Было бы наивно считать, что торговля прекратится, даже с Ираном и Кубой, Северной Кореей идет торговля. Контрабанда – бросается в глаза, а если об этом узнают шире... Как это так, – Литва, которая высказывается за усиление экономических санкций, является одной из основных линий, через которые контрабанда белорусских сигарет попадает в ЕС", – Маурицас предлагает подумать о репутации страны.

Пока через Литву без проблем возили удобрения "Беларуськалия", таможенники в Литве каждую неделю находили в них контрабанду. Куликаускас сказал, что в борьбе с контрабандой большую роль играет рентгеновское оборудование в Кене.

Однако преступники пользуются известным выражением - если закрыли двери, надо лезть в окно. И таможенники, и пограничники не скрывают, что борьба с контрабандой динамичный и непрекращающийся процесс.

"Теневые" предприниматели постоянно ищут новые способы провоза контрабанды, используют даже дроны. Через зеленую зону на границе и по железной дороге возили немного контрабанды. Все же большую часть сигарет возят на фурах, в каждой может быть 500–1200 ящиков (до 600 000 пачек)", – сказал Куликаускас.

"Иногда сигареты прячут под официальным грузом. Сигареты могут прятать и в конструкциях вагона, в тепловозах, иногда – в специальных тайниках. Бывали случаи, когда сигареты накрывали жестью и прятали под щебнем", – сказал Мишутис.

"Число случаев контрабанды выросло на треть. Вероятно, это связано с ростом контрабанды из Беларуси и усиленной охраной границы с Беларусью, активной криминальной разведкой. За три квартала этого года было задержано рекордное количество контрабанды – больше 2,8 млн. пачек" – сказал Мишутис.

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