"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми", - пишет он.
The 9th sanctions package was a missed opportunity. Sad that we had to spend so much time discussing derogations, not stronger sanctions.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 15, 2022
Together with Poland we managed to secure optional security safeguards that close any loopholes. Lithuania will choose to keep the gates shut.
Расшифровать метафоры в твите министра помогает сообщение Франс пресс о том, что государства ЕС с мощной портовой индустрией, в первую очередь Бельгия и Нидерланды, добивались исключений из ранее принятых санкций, направленных против российских производителей удобрений. По словам дипломатических источников, частично они этого добились. Одним из крупнейших портов для российских и особенно белорусских удобрений была литовская Клайпеда, вероятно, к ней и относятся слова о запертых воротах.
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