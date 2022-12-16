Новый рейтинг – болезненная борьба разделившихся партий: победитель меняется

Новый опрос, проведенный по заказу портала Delfi компанией Spinter tyrimai 18–29 ноября, показал, что правящий Союз отечества и его представители уже достигли предела своей поддержки, даже скандалы больше не снижают рейтинг. Политологи говорят и о восстановлении Литовского союза крестьян и зеленых после ухода Саулюса Сквернялиса.

Первую позицию рейтинга политических партий по-прежнему занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ). За месяц результат партии изменился лишь в пределах нормы – в октябре за консерваторов планировали голосовать 14,2%, а в ноябре 13%.

Далее идут оппозиционные социал-демократы - соответственно 11,8% и 11,3%.

На третьей строке рейтинга – Литовский союз крестьян и зеленых. В последний раз эта партия занимала третье место в рейтинге год назад - в ноябре 2021 года. В октябре за нее голосовали бы 6,9%, а в ноябре 8,7% участников опроса.

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Далее идет демократический союз "Во имя Литвы" - в октябре 7,4%, в ноябре 8,4% участников опроса.

На пятой позиции – Движение либералов(и в октябре и в ноябре – 5,8%).

"Свобода и справедливость" занимает 6 место - соответственно 5,3% и 3,5%.

Далее идет правящая Партия свободы - в октябре 3,6%, в ноябре - 2,9%.

На последней строке рейтинга Партия труда - соответственно 2,4% и 2,5%.

За другую партию хотели бы голосовать 12% респондентов, еще 13% не намерены голосовать, а 18,9% не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос.

Во время опроса по традиции у респондентов спрашивали, кто, по их мнению, больше всего подходит на пост премьер-министра.

В ноябре в лидерах по-прежнему была действующий премьер Ингрида Шимоните (14,4% в октябре и 13,6% в ноябре).

Далее идет экс-премьер Саулюс Сквернялис (7,8% и 9,4%).

На третьем месте европарламентарий Вилия Блинкявичюте - 7,8% и 6,5%.

Четвертое место занимает депутат, представитель "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 3,9% и 4,3% участников опроса.

Пятое место - еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - 5,6% и 3,7%.

Шестое место - лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис - 2,7% и 3,6%.

На седьмом месте бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига - соответственно 1,6% и 3% респондентов.

Восьмое и девятое место разделяют министр обороны Арвидас Анушаускас и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в ноябре 2,4%.

Рейтинг завершает фамилия Роландаса Паксаса - соответственно 1,3% и 1,7%.

Респондентов также просили оценить деятельность нынешнего правительства Литвы. В октябре положительно или скорее положительно правительство оценили 29,2% участников опроса, а в ноябре - 27,8%.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства в октябре оценили 62,3% участников опроса, а в ноябре – 64,4%.

В октябре 8,5%, а в ноябре – 7,8% участников опроса не могли оценить деятельность правительства.

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