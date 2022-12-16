Погода изменится: морозы продержатся всего несколько дней

В пятницу днем погоду обусловит антициклон. Будет облачно с прояснениями.

Больше всего облаков будет на юге Литвы. Небольшой снег выпадет лишь местами. Больше всего осадков ожидается на западе страны и во второй половине дня на юге. Днем будет 2–7 градусов мороза, на взморье около 0.

В субботу ночью к востоку от Литвы пройдет южный циклон. Он захватит страну своей западной оконечностью, на востоке будет идти снег. Ночью будет 8–13 градусов мороза. Особенно холодно будет на западе страны, где также будет больше прояснений. Местами ожидается туман и иней.

В субботу днем циклон удалится от Литвы, усилится зона высокого давления. Особых осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман, иней. Будет 4–9 градусов мороза.

В воскресенье погоду обусловит антициклон. Особых осадков не ожидается. Будет немало прояснений. Ночью прогнозируют туман, иней. Днем усилится ветер. Ночью будет 10–15, местами 16–17 градусов мороза. Днем во многих районах температура составит 4–9, на западе 1–3 градуса мороза, а у моря будет 0–2 градуса тепла.

В понедельник антициклон начнет уходить. Особых осадков еще не ожидается. Ночью будет 8–13, у моря 5–7 градусов мороза, днем ожидается 3–8, у моря 0-2 градуса мороза.

Во вторник придет теплая масса воздуха, вернутся осадки, ледяной дождь.

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