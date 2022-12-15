Стали известны цены на вывоз мусора в Вильнюсе в следующем году

Горсовет Вильнюсского муниципалитета установил размер сбора за вывоз мусора в 2023 году. Несмотря на рост цен на энергию услуги, плата за вывоз мусора в Вильнюсе в следующем году не будет расти, пишет madeinvilnius.lt.

"В плане вывоза коммунальных отходов мы работаем в двух направлениях – одно качество, а другое связано с размером платы за вывоз мусора. Качественную составляющую, вероятно доказывать не надо – если 4 года назад город находился в сложном положении, то сейчас мы видим качественную услугу и рост сознательности жителей.А качественная и эффективная деятельность позволяет нам сохранить рациональные цены на вывоз отходов", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.

По его словам, Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) в 2023 г. даже уменьшит счета в этом году.

Согласно подсчетам, житель квартиры площадью 60 кв. м в этом году платил за вывоз мусора 46,56 евро, а в следующем заплатит 46,24 евро. Владелец индивидуального дома площадью 170 кв. м в этом году платил 78,89 евро, а в 2023 г. заплатит 78,48 евро.

Счета уменьшатся и для владельцев нежилых помещений и дачных домов.

Горсовет утвердил новые льготы для тех, кто заказал электронные счета. Вильнюсцев призывают отказаться от бумажных счетов.

Если вы закажете электронный счет на сайте vasa.lt до 1 февраля 2023 г., то льготу получите в 2023 г., если закажете после этой даты. то льготу будут считать с 2024 г.

Согласно новым правилам, с 2023 года бесплатно вывозить крупногабаритный мусор будут чаще - один раз в год (а не в два года, как было до сих пор).

VASA уже третий год предлагает жителям пользоваться услугой вывоза крупногабаритного мусора из дома. Эту услугу жители могут заказать на сайте VASA или по эл. почте dga@vasa.lt, по телефону 19118.

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