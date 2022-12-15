Achema с понедельника временно останавливает производство аммиака: причина – высокие цены на газ

Йонавское предприятие по производству азотных удобрений "Achema" с 19 декабря временно останавливает производство аммиака. Это Elta подтвердила глава по коммуникациям "Achema" Йолита Мацелите.

"Поскольку цена на газ снова поднимается до высот этой осени, с 19 декабря мы вынуждены временно приостановить производство аммиака, оставив работать только производство аммиачной селитры и смол, а также обслуживающие их цеха", — сказала Й. Мацелите.

ELTA напоминает, что в этом году Achema уже временно приостанавливала свою деятельность с 1 сентября и оставляла только производство смол и технических газов.

Природный газ является основным сырьем в производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости удобрений составляет около 70 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!