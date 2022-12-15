Суд признал бывшую директора спортклуба виновной в смерти малолетнего клиента

Суд признал бывшую директора вильнюсского спортклуба Impuls виновной в смерти малолетнего клиента.

В четверг Генпрокуратура Литвы сообщила, что Вильнюсский участковый суд признал Н.Б. виновной в лишении жизни по неосторожности путем нарушения установленных правил безопасности и невыполнении служебных обязанностей. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Кроме того, Н.Б. должна заплатить в фонд пострадавших от преступлений больше 900 евро.

Расследование было начато в сентябре 2017 года, после того как в Вильнюсе в клубе Impuls на ул. Карейвю после первой тренировки по плаванию утонул 7-летний мальчик.

Расследование организовала Вильнюсская окружная прокуратура, а провели криминалисты Вильнюсской полиции. Суд указал, что директор спортклуба не соблюдала требования внутренних правовых актов. Согласно этим требованиям, родители могли присутствовать на тренировках в бассейне и наблюдать за тренировками, а после тренировок могли помочь детям принять душ и переодеться.

"После того как родителям запретили присутствовать на тренировках, директор не назначила ответственное за присмотр за детьми перед тренировкой и после лицо. Составляя график работы своих подчиненных, в день, когда произошла трагедия, Н.Б. назначила одного инструктора дежурной, при этом не учла, что он не сможет одновременно наблюдать за посетителями бассейна и вести тренировку у детей", – указала прокуратура.

Суд констатировал, что в результате таких действий экс-директора клуба, ребенок остался без присмотра.

Это постановление суда первой инстанции может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

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