Из-за скидок на горючее на АЗС стояли очереди – водителей просили объезжать некоторые улицы

Сеть АЗС канадского капитала Circle K, реагируя на кризис энергоресурсов и инфляцию, в четверг в части стран Европы на три часа снизила цены на горючее. Сообщалось, что все виды горючего в Литве с 14 до 17 ч. будут на 20 центов дешевле. После 13 ч. стало известно, что к акции присоединилась и сеть Viada.

Сеть Circle K сообщала, что в 17.05 ч. вернутся доакционные цены.

"Колебание цен стало одной из актуальных тем последнего времени, она коснулась не только компаний, но и жителей Литвы. Цель кампании - хотя бы немного облегчить подготовку к праздникам. Да, эти цены не отвечают реальности и принесут нам ущерб, но мы не нашли другого способа поблагодарить клиентов и облегчить их финансовое бремя. По предварительным подсчетам, заполнив по сниженной цене полный банк, клиенты сэкономят 10 евро. Мы надеемся, что эта акция побудит и других торговцев горючим преподнести сюрприз своим клиентам", – сказал глава Circle K Lietuva Скирмантас Мачукас.

Статьи по теме: На заправках Circle K на три часа снизят цены на все горючее

В четверг в 11 ч. на Circle K бензин 95 марки стоил 1,499 евро, 95 MilesPlus - 1,588 евро, 98 марки - 1,598 евро, дизельное топливо – 1,639 евро, дизельное топливо MilesPlus – 1,728 евро, а газ 0,692 евро.

Акция привлекла немало водителей. В 14 ч. у АЗС стояли очереди, на улицах формировались заторы.

Водителей просили учитывать этот фактор и объезжать улицы, на которых находятся заправки Circle K и Viada, если они не хотят попасть в затор.

В Вильнюсе водители сообщали о заторах на ул. Гележинё Вилко, Карейвю, А.Гоштауто, на проспектах Лайсвес и Саванорю.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!