Энергетическое агентство: цены на электроэнергию в Литве в ближайшее время достигнут максимума

Рыночная цена на электроэнергию в Литве в ближайшее время должна достичь максимального предела, а к середине следующего года она должна снизиться и стабилизироваться, прогнозирует представитель Литовского энергетического агентства (ЛЭА).

"Ситуация такова, что мы достигнем ценового максимума в ближайшие месяцы — так видят рынки", — заявил журналистам в четверг руководитель по проектам Центра энергетической безопасности и инноваций ЛЭА Витянис Баркаускас.

"Затем равномерно до середины года, мы надеемся, что цена упадет и несколько стабилизируется. По крайней мере, в данный момент рынки это видят", — сказал он.

Статьи по теме: Имущественный банк: 75 процентов жителей стали экономить энергию

По словам Баркаускаса, прогнозы основаны на фьючерсах на электроэнергию в Германии и странах Северной Европы - цены в Литве находятся в "коридоре" цен этих рынков.

ЛЭА прогнозирует, что в начале 2023 года цена на электроэнергию в Литве может вырасти до 385 евро за мегаватт-час (МВтч), а в середине года - упасть до 185 евро.

В ноябре средняя цена электроэнергии на бирже Nord Pool в Литве составляла 226,63 евро за МВтч.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!