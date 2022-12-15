По данным Клайпедской полиции, конфликт между пожилым пациентом и медсестрой длился два часа. Мужчина (1939 г.р.) нецензурно выражался в адрес медсестры (1981 г.р.), а потом ударил ее по лицу.
Мужчину вызвали на допрос в полицию. Начато расследование по факту нанесения физической боли.
По данным журналистов, пожилой пациент пытался ухаживать за медсестрой и оскорбился, когда она не ответила на его знаки внимания и строго велела прекратить такое поведение.
Это не первый случай агрессии в адрес медработников на этой неделе. Во вторник в Кедайняй агрессивный пациент избил фельдшера скорой помощи.
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