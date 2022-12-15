Европейский инвестбанк предоставит Клайпедскому порту кредит в 65 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит кредит в размере 65 млн евро на реконструкцию причалов, углубление и другие проекты Клайпедского порта.

На сайте ЕИБ указано, что соглашение о кредите было подписано 9 декабря.

Клайпедский порт не комментирует эту информацию, но сообщил, что его руководитель Альгис Латакас и вице-президент ЕИБ Томас Острос официально подпишут кредитный договор в понедельник в Вильнюсе.

В описании проекта банк указывает, что деньги пойдут на реконструкцию, расширение 3,7-километровых причалов и углубление для приема более крупных судов, улучшения железнодорожного подъезда к ним, а также на другие работы, предусмотренные в генеральном плане порта общей стоимостью 137 млн. евро.

В этом году в порту завершена реконструкция двух причалов для контейнерных погрузок на сумму в 31 млн евро, в этом же году дирекция подписала договор на сумму в 150 млн евро о реконструкции северного и южного волнорезов порта, а также об углублении внутреннего и внешнего каналов порта.

В 2022–2025 годах в инфраструктуру порта планируется инвестировать около 350 млн евро, более половины этой суммы планируется выделить для реконструкции волнорезов, углубления судоходного канала и на другие проекты, а около трети – на реконструкцию причалов и развитие железнодорожной сети.

В прошлом году ЕИБ профинансировал 14 различных проектов в Литве, общая стоимость которых составляет 454 млн евро.

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