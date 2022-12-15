Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность

В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в декриминализации хранения небольшого количества конопли.

Ответственность за это было решено внести и в Кодекс административных правонарушений, и в Уголовный Кодекс.

В первом чтении за декриминализацию проголосовали 63 депутата, против — 60, двое воздержались.

Между тем, при голосовании по поправкам к Уголовному Кодексу, согласно которым за владение коноплей и продуктами из нее без целей распространения будет применяться уголовная ответственность проголосовали 63 депутата, против был 61, трое воздержались. Результат перевесили голоса участвовавших в голосовании членов оппозиции.

Сейм решил вернуть этот проект на доработку в Комитет по вопросам права и правопорядка.

Согласно уточненному предложению Комитета по правопорядку Сейма, Кодекс об административных правонарушениях следует дополнить положением о том, что за незаконное производство, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку небольшого количества конопли (ее частей), масла каннабиса, смолы, экстрактов или настойки без цели распространения грозит предупреждение или штраф от 50 до 300 евро.

За повторные нарушения грозит штраф в размере от 300 до 1000 евро. Во всех случаях каннабис, его части, масло, смолы, экстракты или настойки подлежат конфискации.

Какое количество каннабиса считать небольшим, определит министр здравоохранения.

Парламент также одобрил предложение представителя Движения либералов Йонаса Варкалиса о том, что человек, уличенный в употреблении каннабиса три раза в год, обязан будет обратиться в наркологический центр и пройти программу лечения, составленную психиатром.

"Если человек с этим не согласен, он выбирает Уголовный кодекс", - пояснил в четверг Варкалис.

В настоящее время хранение небольшого количества любых наркотических веществ в Литве карается уголовной ответственностью.

Согласно проекту, представленному в Сейм, Уголовный кодекс будет предусматривать, что к лицам, которые незаконно изготовили, переработали, приобрели, хранили, перевозили или пересылали в небольших количествах коноплю (ее части), конопляное масло, смолу, экстракты или настойки без умысла их продажи или иного распространения, уголовная ответственность не применяется.

Оппозиция усматривает угрозы

Представитель оппозиционных "аграриев" Аурелиюс Верига утверждает, что потребление конопли в несколько раз повышает вероятность заболеть шизофренией. Он ссылается на исследование, проведенное в Швеции. По словам Вериги, ученые 15 лет наблюдали за 45 тыс. шведских военных и выявили, что если человек пять раз употребил коноплю, то риск заболеть шизофренией у него удваивается, а если он употребил ее 50 раз, то риск заболеть этой болезнью вырастает в пять раз.

"Это не шутки, ведь мы направляем общественности сигнал о том, что выделяя сначала одно вещество, мы, как Сейм, высказываемся за то, что есть возможно и менее опасное вещество, что неправда", – отметил Верига.

Лидер оппозиционной Демократической партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис считает, что желание отменить уголовную ответственность за владение небольшим количество марихуаны откроет путь к безнаказанной торговли этим наркотическим веществом.

"Каждый торговец, пойманный за руку всегда заявляет: это для меня, я не продаю", – сказал бывший глава полиции.

"Цель, очевидно, совершенно иная – легализовать розничную торговлю", – добавил он.

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