Имущественный банк: 75 процентов жителей стали экономить энергию

По мере роста цен на энергоносители три четверти жителей страны стали больше экономить энергию. Большинству (68 проц.) респондентов, которые так делают, удается сэкономить до 10 проц. энергии, свидетельствует опрос, проведенный в конце ноября компанией Spinter tyrimai по заказу Имущественного банка.

Респонденты с более высоким уровнем образования чаще говорили о том, что стали экономить и скорректировали свои привычки. Экономию до 10 проц. энергии чаще указывают женщины, жители районных центров и сельской местности. Четверть участников репрезентативного опроса указывают, что им удается сэкономить до 20 проц. энергии. Больше сэкономить удается мужчинам.

Участников опроса также спросили, какие методы энергосбережения в общественном секторе они больше всего одобряют – изменение привычек потребления электроэнергии, снижение отопления помещений или более широкое применение удаленной работы.

Большинство (89 проц.) респондентов одобрили бы экономию электроэнергии в общественном секторе: 66 проц. предложили бы изменить привычки потребления электроэнергии, треть (34 проц.) одобрили бы снижение отопления помещений, 30 проц. – более широкое применение удаленной работы.

Десятая часть опрошенных считает, что нет необходимости в большей экономии в общественном секторе. Изменения привычек потребления электроэнергии чаще указывают люди старшего возраста и с более высоким уровнем образования. Снижение отопления – мужчины и респонденты самого старшего возраста, больше удаленной работы – жители крупных городов, отмечают в сообщении.



В общественном секторе экономия становится тенденцией

В октябре государственные учреждения, находящиеся в помещениях, управляемых Имущественным банком, потребили на 9 проц. меньше электроэнергии, чем за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют обновленные данные энергетической эффективности. Потребление теплоэнергии уменьшилось почти в 4 раза, но и отопительные сезоны в городах в этом году начались на 10 дней позже.

По подсчетам Имущественного банка, если такие темпы экономии удастся сохранить, за год учреждения сэкономят около 2 млн. евро. Следует обратить внимание, что Имущественный банк централизованно управляет и администрирует только 12 проц. всего государственного имущества, говорится в сообщении.

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